Chi è la fidanzata di Enrico Nigiotti: che lavoro fa e quanti anni ha

Chi è Giulia Diana la nuova fidanzata di Enrico Nigiotti che partecipa a Sanremo 2020 con i lbrano Baciami Adesso.

Al Festival di Sanremo 2020 arriva Enrico Nigiotti. Il giovane cantante, ex concorrente di Amici, ex concorrente di X Factor, aveva già partecipato alla kermesse come giovane e anche se le cose non erano andate per il meglio c’è una cosa che gli va riconosciuta. La grinta. Nigiotti infatti non si è mai fermato, non ha mai abbandonato il sogno di fare musica e, tra una collaborazione e l’altra con Gianna Nannini, la fiducia accordatagli di Mara Maionchi e una maturità canora evidente, finalmente è arrivato anche il momento di “sfondare”. Enrico Nigiotti dopo aver portato l’anno scorso il brano Nonno Hollywood, quest’anno arriva a Sanremo 2020 con la canzone Baciami Adesso. Ma chi lo deve baciare? Per caso la sua fidanzata?

Chi è la fidanzata di Enrico Nigiotti?

La fidanzata di Enrico Nigiotti sappiamo che si chiama Giulia Diana e pare sia psicologa e insegnante di danza. Fisico mozzafiato insomma e Enrico non ha mai fatto mistero di aver apprezzato molto anche il lato B della sua fidanzata. I due sono estremamente riservati e trovare scatti che li ritraggano insieme è quasi una mission impossible. Cercano di mantenere la loro privacy e così di informazioni su Giulia Diana, la fidanzata di Enrico, ne abbiamo purtroppo poche. Enrico ha raccontato in diverse interviste che è stato sicuramente colpito prima dalla fisicità, poi dalla testa della sua Giulia. Pare che Enrico, dopo la batosta con l’ex fidanzata, Elena D’Amario, ci abbia messo un po’ a dimenticarla e ora con Giulia le cose sono molto serie. I due convivono a Livorno dove lei ha anche creato una scuola di danza.

La coppia ha un bellissimo equilibrio: non si stanno troppo addosso, ma non si lasciano mai nemmeno sfuggire l’uno con l’altro. Si amano molto, si vede e anche se hanno deciso di mantenere grande riserbo sulla loro storia d’amore, quello che vediamo dai loro occhi e dalle parole che lui riserva alla sua metà, è che l’amore la fa letteralmente da padrona.