Sanremo 2020, chi è Laura Chimenti: età, carriera, marito e figlie

Sanremo 2020, chi è Laura Chimenti, la giornalista che nell’appuntamento di questa sera affiancherà Amadeus? Ecco cosa occorre sapere su di lei.

La prima serata di Sanremo 2020 è stata davvero formidabile, ammettiamolo. Non soltanto per la bravura di Amadeus, la bellezza di Diletta Leotta e il monologo da brividi di Rula Jebreal, ma anche per i numerosi momenti emozionanti accaduti in diretta televisiva. Tra poche ore, come ben sapete, inizierà la seconda puntata. Al timone vi sarà sempre lui, ma sarà accompagnato da altre due donne davvero fantastiche. Non soltanto, quindi, Emma D’Aquino, ma anche Laura Chimenti. Ecco. Cosa sapete di lei? Assodato che è una giornalista, sapete ogni cosa su di lei? Tranquilli, vi racconteremo noi ogni minima cosa. Com’è solito nostro fare, passeremo in rassegna tutto ciò che occorre sapere. A partire, quindi, dalla sua età, eccelsa carriera ed, ovviamente, vita privata. Ecco tutti i dettagli.

Laura Chimenti, chi è la valletta di questa sera di Sanremo 2020: età e carriera

Questa è una delle clamorose novità di Sanremo 2020. Non più due vallette che accompagneranno il conduttore e il direttore artistico durante questo percorso, bensì 10 differenti. Ebbene si. Per ciascuna serata del Festival, Amadeus ha deciso di farsi accompagnare da due differenti. Ieri, come ben sapete, è stato il ‘turno’ di Diletta Leotta e Rula Jebreal. Questa sera, come svelato in un nostro recente articolo, toccherà ad Emma D’Aquino e Laura Chimenti accompagnare il conduttore de ‘I Soliti Ignoti’ nel proseguimento della gara. Ecco. A proposito di Laura, cosa sapete di lei? Ecco tutti i dettagli:

Laura Chimenti è nata a Roma il 25 Febbraio del 1976. La sua carriera è iniziata in età davvero giovanissima. Nel 1996, infatti, Laura inizia a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo. E, soprattutto, nel mondo della televisione. In questi anni, infatti, la bellissima Chimenti sarà al timone di una rubrica RAI, chiamata ‘Style’. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Iscritta all’albo dei giornalisti nel 2000, Laura inizia la sua carriera all’interno del telegiornale di Rai Uno. Infine, nel 2013, è al timone de ‘Premio Biagio Agnes’ e ‘Premio Strega’.

La vita privata: marito e figlie

Così come la sua carriera, anche la vita privata di Laura Chimenti è super impegnata. Il volto storico del telegiornale di Rai Uno, infatti, è felicemente sposata con Claudio Briganti, presidente del Movimento Sportivo Popolare Italia, ed ha tre splendide figlie. Che, come raccontato in una recente intervista a ‘Storie Italiane’, rendono le sue giornate molto impegnative.