Sanremo 2020, conferenza stampa 5 febbraio: anticipazioni seconda serata

Oggi, mercoledì 5 febbraio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2020: ecco le anticipazioni

Mercoledì 5 febbraio, questa sera andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Ieri c’è stato l’esordio del direttore artistico e conduttore Amadeus. Al suo fianco ovviamente Fiorello e le due co-conduttrici Diletta Leotta e Rula Jebreal. L’altro ospite fisso, Tiziano Ferro, si è esibito con tre brani straordinari, tra i quali “Nel blu dipinto di blu” e “Almeno tu nell’universo“. Grande commozione e applausi scroscianti per il discorso di Rula Jebreal contro la violenza sulle donne. La Leotta, invece, ha fatto un omaggio alla nonna, seduta in prima fila. C’era grande attesa per il responso degli ascolti, che ha sorriso al direttore artistico e alla Rai. Amadeus è riuscito addirittura a battere Claudio Baglioni e Carlo Conti. Un risultato magnifico, al quale il conduttore dovrà dare continuità a partire da stasera. Segui in diretta la conferenza di presentazione della seconda serata della settantesima edizione del Festival della canzone italiana.

Sanremo 2020, conferenza stampa 5 febbraio

Tutto pronto per la seconda serata della settantesima edizione della manifestazione canora. L’esordio è stato grandioso con uno share del 52% e oltre 10 milioni di telespettatori. I telespettatori hanno apprezzato moltissimo il monologo di Rula Jebreal e l’esibizione di Gessica Notaro. Tra le esibizioni, invece, ha riscosso molto successo Rita Pavone, mentre Achille Lauro (come al solito) ha diviso il pubblico. Il cantante ha portato un brano borderline e sul palco si è presentato con una tutina molto trasparente. Nella classifica finale, stilata alla fine della puntata, Le Vibrazioni, Elodie e Diodato si sono posizionati momentaneamente sul podio. Ultimo Morgan, che non è riuscito a colpire gli addetti ai lavori. Questa sera ci saranno altri dodici big in gara, oltre alla gara delle Nuove Proposte. Le co-conduttrici della seconda serata, invece, saranno Sabrina Salerno, Laura Chimenti e Emma D’Aquino. Non mancheranno ovviamente le incursioni di Fiorello, che ieri sera ci ha regalato un ingresso da urlo. Si esibirà anche questa sera Tiziano Ferro.

Conferenza stampa 5 febbraio: le parole dei protagonisti

La conferenza stampa è stata aperta dal direttore di Rai Uno che ha confessato di essere molto contento dell’esordio della settantesima edizione del Festival. Il direttore si è complimentato con il direttore artistico e conduttore Amadeus ed ha aggiunto che la scelta delle Nuove Proposte in apertura si è rivelata vincente. Il direttore si è complimentato anche con il team di autori che seguono la manifestazione canora. Riguardo ai dati d’ascolto, il picco d’ascolti c’è stato quando Amadeus ha dato inizio alla gara e soprattutto non c’è mai stato un calo. Sul target dei giovani è stato registrato un successo clamoroso e sui social ovviamente è stato l’evento più commentato. Il direttore ha terminato il suo intervento con un appello e una considerazione: “Abbiamo bisogno di pop” e poi “Ieri sera il Festival è stato vinto da Rula Jebreal“.

