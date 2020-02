Sanremo 2020, Elettra Lamborghini si prende un brutto spavento nella sua camera d’Hotel: il tutto è successo prima del live di tra poco

Ormai è tutto pronto per questa seconda serata del Festival della Musica Italiana, che come ogni anno si svolge nel teatro Ariston di Sanremo. Il Festival, che per eccellenza incarna la tradizione della musica Italiana, è stato nelle scorse settimane sotto l’occhio del ciclone per alcune vicende non troppo piacevoli. Nonostante ciò la prima serata andata in onda ieri sera ha conquistato davvero tutti, con un seguito di italiani incredibile, e da come riportato dalle statistiche, è risultata la miglior prima serata degli ultimi anni in termini di share. Quest’anno si prospetta essere un Festival davvero rivoluzionario, come anticipato dallo stesso conduttore Amadeus, per la varietà di generi e di cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Tra questi cantanti alla prima esperienza figura la bellissima Elettra Lamborghini. La cantante di ‘Pem Pem’, ‘Corazon Morado’, ‘Tocame’ e ‘Fanfare’, calcherà per la prima volta il palco più famoso d’Italia, mettendo alla prova non solo la sua bravura, ma anche la sua passione per la musica. Da molti criticata per la sua partecipazione, la bella ereditiera Lamborghini non è caduta in provocazioni, anzi, ha lavorato ancor più sodo per dimostrare tutte le sue capacità canore. Purtroppo anche per un’artista che di palchi internazionali ne ha calcati, l’emozione può giocare brutti scherzi. Infatti poco fa la star si è presa proprio un bello spavento nella sua camera d’albergo mentre si preparava. Vediamo cos’è successo.

Sanremo 2020, Elettra Lamborghini brutto spavento poco fa in albergo

La cantante di ‘Musica – e il resto scompare’ poco fa si è presa proprio un brutto spavento nella sua camera d’albergo. La ragazza che da qualche giorno soggiorna nella città in vista della competizione a cui prenderà parte si è dedicata anima e corpo alle prove generali per la sua esibizione e all’incontro con i fan. Oggi ovviamente la giornata è stata dedicata interamente alle ultime prove e alle preparazioni, tra capelli, trucco e vestiti. La cantante purtroppo ha avuto qualche piccolo intoppo, a causa della paura.

La Lamborghini presa dall’ansia si stava strozzando con la sua stessa saliva, come ha lei stessa dichiarato in alcune Instagram Stories sul suo account ufficiale.

Come se non bastasse, reduce da un periodo difficile a livello fisico, prima di salire sul palco ha dovuto fare uso dell’aerosol per i suoi problemi di gola e tosse.