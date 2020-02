Rosario Fiorello ha sorpreso tutti durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020: lo showman è arrivato vestito proprio così

Questa sera è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. L’esordio è stato col botto. La manifestazione canora è stata seguita da oltre dieci milioni di telespettatori ed ha raggiunto il 52% di share. Quasi tutti promossi: dal conduttore e direttore artistico Amadeus alle due co-conduttrici, Diletta Leotta e Rula Jebreal. Il picco di ascolti c’è stato proprio sul monologo della giornalista di fama internazionale. Per la seconda serata del Festival della canzone italiana le co-conduttrici sono state Sabrina Salerno, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Non sono mancate ovviamente le incursioni dell’amico del conduttore, Rosario Fiorello.

Sanremo 2020, Fiorello sorprende tutti

Ieri sera la settantesima edizione del Festival di Sanremo è stata aperta dall’amico del conduttore, che si è travestito da Don Matteo. Lo showman, infatti, ha dichiarato: “Per fare il 50% dovevo travestirmi solo da Don Matteo“, poi ha fatto una promessa “Se il Festival dovesse andare bene, domani mi vestirò da Maria De Filippi“. I risultati della prima serata, come scritto sopra, sono stati più che entusiasmanti e Rosario non ha potuto fare altro che mantenere la promessa. Il battitore libero della settantesima edizione del Festival di Sanremo è arrivato all’Ariston ‘travestito’ da Maria De Filippi. Dopo un siparietto iniziale con il conduttore della manifestazione canora, lo showman si è mostrato al pubblico. Rosario ovviamente è stato accolto da un lungo applauso, oltre che da tantissime risate.

Le sorprese non sono finite qui. Il comico, infatti, ha ricevuto in diretta la telefonata della conduttrice di Uomini e Donne. La De Filippi si è complimentata con il direttore artistico e conduttore Amadeus e poi ha voluto lanciare la seconda serata della manifestazione canora. Questo siparietto registrerà sicuramente il picco di ascolti.