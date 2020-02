Sanremo 2020, Fiorello l’ha fatto in diretta: Amadeus preso di sorpresa

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020, Rosario Fiorello ha preso di sorpresa Amadeus, che veramente non se l’aspettava



Questa sera va in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. L’esordio è stato col botto. La prima serata della manifestazione canora è stata seguita da oltre dieci milioni di telespettatori, raggiungendo il 52% di share. La squadra del direttore artistico e conduttore Amadeus si è rivelata vincente, ma i numeri dovranno essere confermati anche nella seconda serata. Ieri sera le co-conduttrici sono state Diletta Leotta e Rula Jebreal. Questa sera, invece, sul palco dell’Ariston saliranno Sabrina Salerno, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Non mancheranno ovviamente gli ospiti fissi, Rosario Fiorello e Tiziano Ferro. Nella prima serata il cantante ha emozionato tutti con il brano di Mia Martini, mentre questa sera duetterà con Massimo Ranieri, realizzando il suo sogno e quello di suo padre.

Sanremo 2020, Fiorello sorprende Amadeus

Il protagonista assoluto della prima parte della serata di Sanremo 2020 è stato l’amico del conduttore. Lo showman, come promesso durante la prima serata, si è presentato nel teatro Ariston travestito da Maria De Filippi. Il comico, inoltre, ha ricevuto la telefonata della conduttrice televisiva in diretta. La De Filippi si è complimentata con Amadeus per la conduzione del Festival e poi ha voluto lanciare ufficialmente la seconda serata della manifestazione canora. Dopo questo siparietto simpatico c’è stato un momento commovente, perchè Amadeus ha ricordato il compianto Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe compiuto gli anni. Sul palco è salita la moglie Carlotta Mantovan. Subito dopo, però, il conduttore ha cambiato registro ed ha invitato nuovamente sul palco l’amico e collega. Rosario si è esibito con un suo inedito, intitolato “La classica canzone di Sanremo“. Prima di cantare, però, il comico si è fatto dare un po’ d’acqua dal conduttore e direttore artistico. Amadeus è caduto nella trappola dell’amico, che ha finto di bere ed ha sputato l’acqua addosso all’amico.

Il siparietto ovviamente ha fatto divertire lo studio e siamo sicuri sia piaciuto anche ai milioni e milioni di telespettatori che stanno seguendo il Festival di Sanremo.