Scaletta seconda serata Sanremo 2020: big in gara e ospiti

Festival di Sanremo 2020, cantanti e ospiti della seconda serata di oggi, mercoledì 5 gennaio. Prima la gara dei giovani, poi largo ai Big.

Va in onda questa sera le seconda serata della kermesse sanremese. Ieri, martedì 4 febbraio, Amadeus ha portato a casa con eleganza e due bellissimi monologhi delle sue “vallette” la prima serata. Grandi applausi per Tiziano Ferro, che si è persino commosso, tanto stupore per alcune esibizioni, come quella di Achille Lauro che è rimasto praticamente nudo sul palco dell’Ariston e momenti di emozione anche con il cast del nuovo film di Gabriele Muccino e la voce di Emma. Insomma, è andato tutto per il meglio. Ma come sarà questa seconda serata del Festival? Com’è la scaletta con i nuovi cantanti in gara e soprattutto quali sono gli ospiti di questa sera?

Seconda Serata Sanremo 2020: la scaletta

Per quanto riguarda la scaletta sappiamo che questa sera si esibiranno prima i 4 Giovani rimasti. Di nuovo, come ieri, ci sarà una sfida a coppie e si decreteranno i due vincitori tra Fasma, Marco Sentieri, Matteo Faustini e il duo Gabriella Martinelli e Lula. Chi tra questi 4 ragazzi riuscirà a passare il turno si giocherà la finale a 4. Invece nei Big sappiamo che questa sera si esibiranno: Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca e Michele Zarrillo.

Ospiti Sanremo 2020 oggi: chi ci sarà nella seconda serata?

Quali sono gli ospiti che saliranno sul palco del teatro Ariston questa sera? Ci aspettiamo che la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 sia molto interessante perché troveremo accanto ad Amadeus in versione “vallette” le giornaliste Rai Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Per quanto riguarda gli ospiti canori, per così dire, tornano per una grande reunion i Ricchi e Poveri con la formazione classica ossia composta da Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

Dopo di loro troveremo anche Sabrina Salerno e soprattutto farà ballare tutta Sanremo il grandissimo Zucchero!