Sanremo 2020, ecco chi sono le quattro ‘Nuove Proposte’ passate in semifinale: la scelta della giuria demoscopicaLa seconda serata del Festival di Sanremo è appena cominciata e già è arrivato il primo, importante verdetto definitivo. La puntata di ieri ha regalato tante emozioni e colpi di scena, come l’improvviso ‘spogliarello’ in diretta di Achille Lauro, o anche le lacrime di Tiziano Ferro, scoppiato a piangere mentre cantava ‘Almeno tu nell’Universo’ di Mia Martini, riuscendo a malapena a portare a termine l’esibizione. E’ stata anche la serata in cui si è parlato della violenza sulle donne, attraverso il commovente monologo di Rula Jebreal, che ha accompagnato Amadeus per tutta la puntata insieme a Diletta Leotta. Ma soprattutto, la prima serata del Festival è stata quella in cui si sono esibiti i primi 4 concorrenti in gara tra le ‘Nuove Proposte’, che si sono sfidati in due duelli. Al termine di ognuno, la giuria demoscopica ha deciso chi far passare in semifinale. Questa sera a inizio puntata si sono esibiti gli altri quattro ‘giovani’, sempre attraverso due duelli, che hanno stabilito i definitivi 4 semifinalisti che si giocheranno la vittoria nella serata di venerdì: ecco chi sono.

Sanremo è appena cominciato e già è arrivato il primo verdetto. Dopo i duelli di ieri, che hanno visto passare il turno a Leo Gassman e Tecla, stasera è stata la volta di Fasma e Marco Sentieri, che hanno eliminato rispettivamente il duo Gabriella Martinelli e Lula, e Matteo Faustini. Ma chi sono esattamente i 4 semifinalisti? Scopriamo qualche curiosità su di loro.

Leo Gassman è forse il più conosciuto dal pubblico, perché ha partecipato a X Factor nel 2018 , arrivando fino alla puntata degli inediti, ma anche perché porta un cognome davvero ‘pesante’. Figlio di Alessandro Gassman , nonché nipote del grande Vittorio , Leo è nato il 22 novembre del 1998 e ha 21 anni . Da sempre appassionato di musica, sta riuscendo pian piano a ritagliarsi un suo spazio artistico, nonostante le tante ‘difficoltà’ che può incontrare chi, come lui, è figlio d’arte. La sua canzone ‘Vai Bene Così’ , ha superato tutte le selezioni di Sanremo Giovani e alla fine è riuscita a convincere anche la giuria demoscopica, che gli ha assegnato un posto in semifinale.

, la concorrente più giovane del , è nata a Varese il 13 gennaio del 2004, per cui ha da poco compiuto 16 anni. Dopo essersi trasferita a Livorno con la sua famiglia per motivi di lavoro dei suoi genitori, ha cominciato a studiare canto e recitazione. In realtà anche lei è già nota al pubblico, perché ha partecipato a , il talent per bambini condotto da , e a . Proprio la vittoria ottenuta nel programma di , le è valso un posto sul palco dell’ . La sua canzone ha emozionato la giuria demoscopica, che l’ha fatta passare in semifinale. Tiberio Fazioli, vero nome del rapper Fasma, è il terzo semifinalista delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Nato a Roma il 17 dicembre 1996, ha 23 anni, ma ha cominciato a scrivere canzoni quando ne aveva solo 13. Il successo, per lui, è infatti arrivato già qualche tempo fa, quando il produttore GG ha riconosciuto il suo talento, permettendogli di pubblicare i suoi pezzi. Nel 2018, poi, Fasma ha pubblicato il suo primo EP. Insomma, il rapper ha già tantissimi fan, tanto che il suo profilo Instagram conta oltre 100mila followers. Con la sua canzone ‘Per sentirmi vivo’ ha deciso di partecipare a Sanremo Giovani e pian piano ha superato tutte le selezioni, fino ad arrivare sul palco dell’Ariston, dove ha ottenuto anche il pass per le semifinali.

Marco Sentieri, pseudonimo di Pasquale Mennillo, è nato a Casal di Principe, in provincia di Caserta, l’11 giugno del 1985, è il più grande tra le Nuove Proposte, con i suoi 34 anni. Sposato e già papà di due bambini, ha avuto successo in particolare in Romania, dove ha vinto due festival e poi è arrivato anche ai Bootcamp di X Factor. Lì, infatti, è ancora molto apprezzato, e spesso viene invitato come ospite in tv. In Italia, invece, dopo aver lavorando con il gruppo ‘Quarto Senso’, è diventato solista e ha aperto numerosi concerti di cantanti importanti. La sua ‘Billy Blu’ ha convinto di gran lunga la giuria di Sanremo Giovani, fino a far arrivare Marco tra i primi 8 dell’Ariston, e ora tra i primi 4, in semifinale.

Venerdì, durante la quarta serata del Festival, i 4 artisti si giocheranno la vittoria finale del circuito Nuove Proposte.