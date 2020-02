Sanremo ascolti Auditel: quanti telespettatori hanno seguito il Festival

Sanremo, ascolti Auditel: quanti telespettatori hanno guardato il Festival condotto da Amadeus nella prima serata

Sanremo, com’è andata la prima serata in termini di ascolti? Finalmente, conosciamo i dati Auditel che riportano fedelmente la percentuale di telespettatori che hanno mostrato interesse nei confronti del Festival condotto da Amadeus. Tra critiche, polemiche, a quanto pare, il pubblico italiano l’ha seguito, eccome. Già, perché stando ai dati nella serata di ieri, martedì 4 febbraio 2020, su Rai1, dalle 20.51 alle 21.32, si sono sintonizzati circa 12.841.000 spettatori (43.96%) e dalle 21.35 all’1.27 qualcosa come 10.058.000 spettatori, numeri che raggiungono il 52.2% di share. Insomma, percentuali abbastanza importanti per il programma. Fiorello, per Sanremo Start, che ha conquistato tutti con la tonaca di Don Matteo. Amadeus, a seguire, con Diletta Leotta e Rula Jebreal al proprio fianco hanno fatto il resto. Risultato? Telespettatori incollati allo schermo. Tra un abito sfavillante e l’altro, tanta bella musica e monologhi d’attualità molto profondi.

Sanremo, dati Auditel: quanti telespettatori hanno seguito il Festival

Amadeus può festeggiare. I dati Auditel sono incoraggianti, anche di più: in totale, tra prima serata e seconda serata si registrano 12.480.000 di spettatori. Un pubblico vastissimo. Il TG1 60 Secondi – dalle 0.32 alle 0.34 – è stato seguito da 6.188.000 spettatori con il 54.86%. Al secondo posto, Canale 5 con Matrimonio al Sud che porta a casa un risultato pari al 7,81% di telespettatori, ovvero 1.991.000.

Come sono andate le altre reti?

Rai2 Big Hero 6, 650.000 spettatori pari al 2.34% di share

650.000 spettatori pari al 2.34% di share Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa – Il Riassunto conquista 746.000 spettatori (3.03%).

conquista 746.000 spettatori (3.03%). Rai3 Carta Bianca, 787.000 spettatori: share del 3.22%

787.000 spettatori: share del 3.22% Rete4 Fuori dal Coro, 780.000 spettatori con il 3.49% di share.

780.000 spettatori con il 3.49% di share. La7 diMartedì, 1.033.000 spettatori con uno share del 4.1%.

Come era prevedibile, Sanremo ha dominato la serata con più del 50% di share. Il pubblico italiano è rimasto incollato allo schermo per tutta la serata. Lo testimonia anche il fatto che il Tg1 60 secondi sia stato seguito da quella forbice così vasta di persone.