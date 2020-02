Nella conferenza stampa odierna del Festival di Sanremo 2020, Rosario Fiorello è stato protagonista di un clamoroso colpo di scena: “Stasera non vengo”

Tutto pronto per la seconda serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo. L’esordio è stato col botto: il Festival della canzone italiana è stato seguito da oltre dieci milioni di telespettatori, raggiungendo uno share del 52%. Numeri altissimi, addirittura da record. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha battuto sia Claudio Baglioni che Carlo Conti. I vari picchi di ascolti e share sono stati registrati quando è iniziata la gara e quando c’è stato il monologo di Rula Jebreal. Il direttore artistico adesso dovrà dare continuità ai numeri ottenuti nella prima serata.

Sanremo, Fiorello in conferenza stampa: “Stasera non vengo”

Oggi, mercoledì 5 febbraio, c’è stata la conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2020. In sala stampa c’erano, oltre al direttore artistico e conduttore Amadeus, le co-conduttrici della seconda serata, Sabrina Salerno, Laura Chimenti e Emma D’Aquino. Il conduttore, però, ha presenziato per una mezz’oretta, poi ha abbandonato la sala stampa perchè aveva le prove per la serata di domani sera. Il suo posto è stato preso da Rosario Fiorello, nel frattempo arrivato in sala stampa. Il comico ha iniziato il suo show, stravolgendo l’ordine della conferenza stampa. Rosario è stato interrotto dal vice direttore Claudio Fasulo, che ha esclamato: “Rosario dovremmo continuare con la conferenza“. Il comico e conduttore allora ha preso la palla al balzo, ironizzando sull’intervento di Fasulo: “Stasera non vengo“. L’amico del conduttore ha cercato l’appoggio dei suoi colleghi e della sala stampa, ovviamente ottenendolo.

Lo showman poi ha rivelato un’anticipazione molto succosa sulla seconda serata in onda questa sera su Rai Uno: “Staserà canterò un inedito che si intitola ‘La classifica canzone di Sanremo’ “ poi ha aggiunto “A Sanremo non tornerò più come ospite, al massimo come cantante“.