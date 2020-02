Sanremo, momento emozionante in conferenza stampa: cos’è successo

Nella conferenza stampa odierna del Festival di Sanremo 2020 c’è stato un momento molto emozionante: ecco cosa è successo

La settantesima edizione del Festival di Sanremo è partita col botto. La prima serata è stata seguita da oltre dieci milioni di spettatori con uno share del 52%. I momenti più seguiti dagli italiani sono stati l’inizio della gara e il monologo di Rula Jebreal. Un picco di share è stato registrato anche quando, per la prima volta nella storia del Festival, una cantante, in questo caso Emma, ha abbandonato l’Ariston per raggiungere la piazza più vicina insieme al conduttore. Grande soddisfazione in Rai per gli esperimenti andati a buon fine. Anche il Prima Festival con Ema Stokholma e Gigi e Ross si è rivelato una carta vincente. Questa sera il direttore artistico e conduttore Amadeus dovrà dare continuità ai numeri ottenuti nella prima serata.

Sanremo, momento emozionante in conferenza stampa

Questa mattina si è tenuta la conferenza di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2020. In sala stampa, oltre al direttore artistico e conduttore Amadeus, c’era anche le co-conduttrici di questa sera: Sabrina Salerno, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Il direttore artistico è stato presente solo una mezz’oretta, poi ha abbandonato la sala stampa, lasciando il posto al suo amico e collega Rosario Fiorello. Quest’ultimo ovviamente ha fatto un vero e proprio show e addirittura è stato ‘richiamato’ dal vice direttore Claudio Fasulo. Di tutta risposta, il comico ha esclamato: “Stasera non vengo“. Nella conferenza stampa odierna sono stati anticipati i temi della seconda serata e gli ospiti. L’ordine d’uscita dei cantanti in gara è il seguente: Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Rancore, Junior Cally, Giordana Angi e Michele Zarrillo. Al termine della serata sarà stilata la classifica con i voti della giuria demoscopica. Gli ospiti della puntata saranno: i Ricchi e Poveri, Zucchero, Gigi D’Alessio, Paolo Palumbo e Massimo Ranieri, che duetterà con Tiziano Ferro. Il cantante si esibirà anche con un medley composto dai suoi brani più belli.

Durante la conferenza odierna, però, c’è stato anche un momento molto emozionante. Il vice direttore della Rai ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi, che oggi avrebbe compiuto 62 anni. Il conduttore televisivo, scomparso tragicamente il 26 marzo 2018, sarà ricordato quasi sicuramente anche questa sera dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Frizzi resta indelebile nella memoria di amici, colleghi e soprattutto dei telespettatori italiani.