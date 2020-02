Sanremo 2020, Tiziano Ferro scoppia in lacrime sul palco: “Ho rovinato tutto”, ecco cos’è successo al cantante durante l’esibizione.

Questa sera c’è stato il debutto della settantesima edizione del Festival di Sanremo, che sta avendo già tantissimo successo in tv e sul web, ma soprattutto sta regalando grandi emozioni al pubblico e agli stessi protagonisti. Dopo l’esibizione di 4 delle ‘Nuove proposte’ che si sono sfidati in due duelli a eliminazione diretta, votati dalla giuria demoscopica del Festival. Tecla e Leo Gassman hanno passato il turno, e quest’ultimo ha ricevuto anche un bel messaggio via Twitter da parte di papà Alessandro. Subito dopo i duelli è cominciata la gara dei ‘Big’, che hanno presentato le loro canzoni. Non sono mancati colpi di scena anche in questo caso, soprattutto con l’esibizione di Achille Lauro, che si è letteralmente spogliato sul palco. Tra un cantante e l’altro, però, il pubblico si è divertito ed emozionato con i tanti ospiti, primo fra tutti Tiziano Ferro, che ha cantato alcuni dei più grandi successi della canzone italiana. Durante un’esibizione, però, è scoppiato in lacrime: ecco cos’è successo.

Sanremo 2020, Tiziano Ferro in lacrime: cos’è successo

Tiziano Ferro accompagnerà Amadeus in tutte le 5 serate del Festival di Sanremo. Durante la puntata d’esordio si è esibito in alcuni grandi successi della musica italiana, come ‘Nel Blu Dipinto di Blu’ di Domenico Modugno e ‘Almeno tu nell’Universo’ di Mia Martini. Proprio mentre cantava questo pezzo, verso la fine, è letteralmente scoppiato in lacrime per la grande emozione, tanto da non riuscire quasi a cantare. Il momento è stato davvero commovente, tanto che il pubblico si è alzato in piedi per celebrare l’artista e la sua interpretazione. Anche Amadeus, a fine canzone, ha raggiunto Tiziano sul palco, abbracciandolo con affetto, anche lui visibilmente emozionato.

“Mannaggia, ho rovinato tutto”, si è sentito durante l’abbraccio tra Tiziano Ferro e Amadeus. Il cantante era visibilmente dispiaciuto per essersi ‘bloccato’ a causa della forte emozione, ma ha ricevuto l’abbraccio di Amadeus e di tutto il pubblico, che invece hanno trovato estremamente vero e commovente questo suo ‘cedimento’. Avete visto anche voi?