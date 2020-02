In diretta su Rai Radio 2 oggi 6 febbraio Achille Lauro era in compagnia di Mara Venier: dopo un’offesa rivola al cantante, la conduttrice Rai ha sbottato. Ecco cosa è successo.

Sanremo 2020 nella sua prima serata ha visto la super esibizione di Achille Lauro: il cantante romano ha diviso il pubblico. L’anno scorso stupì tutti con la sua ‘Rolls Royce’, quest’anno ha presentato ‘Me ne frego’ lasciando tutti a bocca aperta. E’ salito sul palco dell’Ariston con indosso un mantello nero con inserti in oro: al momento del ritornello ha fatto scivolare via tutto restando con una tutina trasparente color carne. Il cantante romano ha sorpreso tutti con la sua performance: a distanza di due giorni si continua a parlare del suo ‘spogliarello‘. Di fronte all’esibizione il pubblico si è diviso: è stato apprezzato da molti ma anche molto criticato, da alcuni anche in maniera feroce. Oggi, 6 febbraio, in diretta dal truck di Radio 2 in Piazza Borea D’Olmo era presente al fianco di Mara Venier. Ecco cosa è successo.

Sanremo 2020, Achille Lauro offeso dal pubblico: Mara Venier sbotta in piazza

Achille Lauro è stato ospite di ‘Chiamare Mara 3131’ con Mara Venier nel track di Radio 2 in Piazza Borea D’Olmo a Sanremo. Il cantante romano e la conduttrice sono stati protagonisti di un esilarante siparietto.

L’esibizione di Achille Lauro nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 ha diviso il pubblico in due: c’è chi ha apprezzato il ‘gran colpo da star’ e chi invece ha criticato, anche in maniera feroce, lo ‘spogliarello’ in diretta durante l’esibizione. Durante l’intervista in piazza oggi 6 febbraio si è sentita una voce proveniente dal pubblico in piazza: un hater del cantante romano ha urlato ‘Vergogna‘. La Venier non è riuscita a trattenersi ed ha cominciato ad urlare in dialetto romano: “Rilassate figlio mio, ma rilassate! Aripijate, aripijate amore della zia! Dateje il Valium!”.

Il portale di Trashitaliano riporta il video su Instagram e fa sapere che la conduttrice ha poi invitato l’uomo ad avvicinarsi al palco per spiegare le ragioni della sua critica. Ecco il video: