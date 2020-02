Alketa Vejsiu Sanremo, chi è: età, carriera, vita privata ed Instagram

Alketa Vejsiu, chi è la giornalista e conduttrice albanese che affiancherà Amadeus a Sanremo 2020 nella terza serata: età, carriera, vita privata ed Instagram

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, Amadeus sarà affiancato nella conduzione da colei che si può dire la meno conosciuta (almeno in Italia) tra le vallette: Alketa Vejsiu. Di lei sappiamo che è nata a Tirana il 19 gennaio nel 1984 e che è molto famosa nell’ambiente televisivo albanese. Bionda, molto affascinante e dal viso angelico: sarà anche lei sul palco dell’Ariston per l’edizione di Sanremo 2020. Il conduttore, Amadeus, nei giorni scorsi ha parlato di lei così: “E’ molto bella e conduce i maggiori programmi in Albania”. Ma adesso cerchiamo di scoprire qualcosa in più su questa splendida donna che stasera entrerà nelle case degli italiani tramite il piccolo schermo della televisione.

Alketa Vejsiu: chi è, carriera, vita privata ed Instagram

Alketa è una famosa giornalista e conduttrice albanese. E’ nata a Tirana nel 1984 e si è laureata in Economia aziendale. Tuttavia, la sua carriera nel mondo della comunicazione è cominciata ben presto, molto prima della laurea. Infatti, a soli 17 anni esordiva in piccole radio e tv private. Poi, man mano, con spirito di sacrificio e dopo tanta gavetta, è arrivata su emittenti nazionali. Adesso, si può dire sia la giornalista e conduttrice più famosa in Albania. Tutto questo successo è arrivato anche grazie alla conduzione delle edizioni locali di programmi molto conosciuti ed apprezzati anche nel nostro paese come: X-Factor, Ballando con le stelle, Chi ha incastrato Peter Pan? e Tale e quale show.

Per quanto riguarda la sua vita privata, diverse fonti sul web dicono sia sposata con un costruttore che si chiama Ardi Nelaj. Stando a quanto si dice di lei, pare sia pure un’imprenditrice in quanto avrebbe aperto un’agenzia di eventi, uno studio fotografico e un marchio di abiti da sposa, oltre alla rivista di moda Class. Su Instagram è molto seguita: può vantare, infatti, un pubblico che supera gli 800mila followers su Instagram. Ha un account verificato e sul suo profilo si possono trovare tantissime foto che la ritraggono in pose oggettivamente stupende. La vediamo in montagna, al mare, con gli occhiali da sole, struccata o in abito da sera. Possiamo dire racconti proprio tutto di lei sul proprio profilo social. Negli ultimi giorni ha raccontato quella che sarà la sua esperienza a Sanremo. Nell’ultimo post scrive: “Grazie al direttore Rai Stefano Coletta, Amadeus ti sarà riconoscente sempre per quest’opportunità che mi hai dato”.