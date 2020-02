Durante la seconda puntata di Sanremo 2020, Amadeus è stato protagonista di un’incredibile gaffe: la sua frase non è assolutamente passata inosservata.

Ed è anche la seconda serata di Sanremo 2020 è andata. E, così come l’esordio, anche quella di ieri sera è stata davvero imperdibile. Le altre dodici canzoni in gara sono state strepitose, così come lo è stato anche il conduttore. Perché ammettiamolo: Amadeus è la vera e propria carta vincente di questa settantesima edizione del Festival. Con la sua simpatia, ironia e bravura, il conduttore de ‘I Soliti Ignoti’ si sta dimostrando un ottimo direttore artistico. Certo, gli imprevisti non sono affatto mancati. Così come anche piccoli ‘errori’ dovuti, senza alcun dubbio, all’emozione. Ecco. A tal proposito, durante la seconda serata del Festival, Amadeus è stato il protagonista di un’incredibile gaffe. Che, leggendo alcuni commenti su Twitter, non sembra essere affatto passata inosservata. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Amadeus, incredibile gaffe durante la seconda serata di Sanremo 2020: cos’è successo

Dopo il clamoroso colpo di scena in diretta a Sanremo 2020, si da inizio alla vera e propria gara. Si sono esibiti: Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Levante, I Pinguini Tattici Nucleari, Tosca ed, infine, tutti gli altri cantanti rimasti in gara. Ecco. È proprio nel presentare questa splendida cantante che Amadeus, data molto probabilmente la sua forte emozione, ha commesso un’incredibile gaffe. Nulla di grave, ovviamente. Soltanto che, sebbene la frase non sia stata notata durante la seconda serata dal pubblico dell’Ariston, i social, invece, l’hanno notata alla grande. Subito dopo la frase del conduttore, infatti, su Twitter sono apparsi diversi commenti che hanno riportato l’episodio. Ma di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Tosca è pronta a calcare il palco dell’Ariston e, soprattutto, a cantare il suo singolo ‘Ho amato tutto’. Nel presentarla, però, Amadeus commette una piccola gaffe. Il direttore artistico del Festival, infatti, ricorda di quando la cantante, insieme a Ron nel lontano 1996, ha vinto il Festivalbar. Ecco. È proprio questo l’errore commesso dal conduttore de ‘I Soliti Ignoti’. Tosca non ha vinto il Festivalbar, bensì proprio il Festival di Sanremo di quell’anno. Insomma, un gaffe involontaria, ma che, data l’emozione, è più che comprensibile.

Record per la seconda puntata di Sanremo: non accadeva da 32 anni

Il successo per Sanremo 2020 continua alla grande. Eppure, la seconda puntata del Festival ha battuto anche un altro record. L’appuntamento di ieri sera è terminato alle ore 1:43. Insomma, un orario davvero da urlo e che, soprattutto, non veniva raggiunto dal 1988.