Belen Rodriguez, rivelazione a sorpresa durante Sanremo 2020: qual è la sua canzone preferita tra quelle in gara nel Festival.

È andata in onda ieri la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Un Festival iniziato col botto: ascolti da record per Amadeus, nella prima puntata della kermesse canora più amata del nostro Paese. E, tra i milioni di fan che hanno seguito la serata, ieri c’erano anche Belen Rodriguez e la sua famiglia. Riuniti a cena, in sottofondo in tv c’è rigorosamente il Festival di Sanremo! Nel corso della serata, Belen riprende la mamma Veronica, intenta a cantare i brani dei Ricchi e Poveri, ospiti sul palco dell’Ariston. E, nelle sue stories, la Rodriguez rivela qual è la sua canzone preferita tra quelle in gare. Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez, rivelazione a sorpresa durante Sanremo 2020: la sua canzone preferita è Viceversa di Gabbani

Tutti pazzi per Sanremo! Anche Belen Rodriguez e famiglia. Nelle stories della bellissima argentina ieri sera tantissime immagini di una cena in famiglia. Ci sono proprio tutti: mamma e papà Gustavo e Veronica, Stefano De Martino e il piccolo Santiago, Cecilia e Ignazio Moser, e Jeremias. In tv, come sottofondo alla cena, il Festival di Sanremo. Nelle stories, Belen riprende mamma Veronica mentre canta Che sarà dei Ricchi e Poveri, ospiti della serata di ieri del Festival. Ecco uno screen del momento:

Una serata all’insegna dell’allegria, per la famiglia Rodriguez, che appare più unita che mai. E, sempre nelle sue stories di Instagram, Belen svela ai suoi followers qual è la sua canzone preferita del Festival. Date un’occhiata:

Proprio così! A quanto pare, anche Belen è rimasta molto colpita dal brano portato a Sanremo da Francesco Gabbani. È proprio lui, infatti, a dominare la classifica provvisoria del Festival, che comprende i voti di entrambe le serate. Tutto è ancora parziale, ma Viceversa ha conquistato già moltissimi ascoltatori. Riuscirà Gabbani a portare a casa la vittoria, per la gioia di Belen e dei suoi fan? Non ci resta che attendere qualche giorno! La gara si fa sempre più accesa a Sanremo 2020!