Cristiano Ronaldo presente alla terza serata del Festival di Sanremo 2020: le telecamere della Rai lo beccano mentre Georgina è sul palco dell’Ariston

Questa sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2020. La manifestazione canora sta appassionando milioni e milioni di italiani. La prima e la seconda serata hanno raggiunto una media di dieci milioni di telespettatori, mentre lo share è salito sopra il 52%. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha battuto i suoi predecessori e addirittura la seconda serata si è rivelata essere la migliore degli ultimi venticinque anni. La terza serata è stata dedicata alle cover e ai duetti. Sul palco si sono esibiti tutti i ventiquattro big in gara, accompagnati da artisti di grande fama. Le co-conduttrici della serata sono state Georgina Rodriguez, modella di fama internazionale e compagna di Ronaldo, e Alketa Vejsiu, conduttrice televisiva albanese.

Sanremo 2020, Ronaldo all’Ariston con Georgina

C’era grande attesa per vedere il debutto di Georgina in un grande evento televisivo come il Festival di Sanremo. La modella si è trasferita nel nostro paese l’anno scorso, quando il compagno ha firmato un contratto milionario con la Juventus. Per la Rodriguez si tratta della prima apparizione televisiva nel nostro paese. La modella, però, non era da sola: all’Ariston, infatti, era presente anche il centravanti della Juventus e della nazionale portoghese. Le telecamere della Rai l’hanno ripreso proprio mentre Georgina era sul palco ed annunciava l’ingresso di un nuovo cantante. Il portoghese è apparso molto felice, a tratti emozionato. La sua Georgina è stata molto brava, nonostante un italiano non proprio perfetto.

Nei giorni scorsi la presenza del calciatore all’Ariston era indubbio, ma, come aveva anticipato la nostra inviata dalla città dei fiori, il calciatore ha prenotato una camera in un noto albergo della località ligure. Una sola notte a Sanremo, poi sarà di ritorno a Torino.