Diletta Leotta fa chiarezza sul discorso fatto a Sanremo durante la prima puntata: “Il mio monologo non è stato compreso”

Diletta leotta è stata certamente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La presentatrice di Dazn è stata una delle accompagnatrici di Amadeus nella prima puntata del Festival. Con un maestoso abito giallo e oro di Etrò, ha incantato davvero tutti. Stile, portamento, eleganza e simpatia l’hanno contraddistinta per tutta la serata. La donna che è diventata famosa e amatissima dai tifosi calcistici, per presentare le dirette live ai bordo campo calcistici, non ha portato solamente scenette simpatiche sul palco dell’Ariston, ma anche un monologo, che da molti è stato criticato, da molti altri invece apprezzatissimo. E proprio a tutti coloro che l’hanno criticata, Diletta ha voluto dire la propria…

Diletta Leotta fa chiarezza: “Il mio monologo non è stato compreso”

Diletta Leotta durante la prima serata del Festival ha voluto spendere qualche parola in merito alla bellezza, guardando la nonna, seduta in prima fila a tifare per lei. La conduttrice ha infatti esordito il suo monologo dicendo: “Mia nonna Elena me lo diceva sempre: la bellezza è un peso che con il tempo ti può fare inciampare se non la sai portare… La bellezza capita, non è un merito. Quando capita è un vantaggio, anche perché sennò col cavolo che sarei qui”. Parole molto criticate, dal web, ma anche da molte colleghe del mondo dello spettacolo, che sostengono che la donna sia molto bella non per natura, ma per alcuni ritocchini fatti durante gli anni. Parole dure nei confronti della conduttrice, tanto da spingerla a replicare a Storie Italiane da Eleonora Daniele, dicendo: “Non è stato compreso il mio monologo, le persone hanno capito solo una parte”. Anche la mamma di Diletta, attraverso un lungo post su Instagram, scrivendo: “Come al solito siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, le peggiori nemiche di noi stesse, ci facciamo prendere non so da cosa. Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni.

Una grande delusione assistere agli attacchi di donne, giornaliste e donne dello spettacolo, tutte donne, anche donne che contano, che si fanno sentire, attacchi verso una giovane ragazza che vuole trasmettere un messaggio positivo, che ha avuto con ironia il coraggio di invecchiarsi davanti al mondo intero“