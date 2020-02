Sanremo 2020 torna questa sera con il terzo appuntamento: uno dei concorrenti in gara, Elettra Lamborghini, ha avuto un imprevisto a poche ore dalla diretta.

Oggi, 6 febbraio 2020, è atteso il terzo appuntamento di Sanremo 2020: il Festival della canzone italiana, con la sua settantesima edizione, sta avendo un enorme successo. Il conduttore e direttore artistico, Amadeus, accompagnato da Rosario Fiorello e dieci magnifiche vallette divise per serata, stanno portando avanti un ottimo lavoro: oltre alla gara che vede sfidarsi artisti italiani di altissimo livello, gli ospiti quest’anno sono davvero incredibili. Tiziano Ferro, presente in tutte le serate dello show, sta regalando al pubblico emozioni uniche. La terza serata, questa sera di 6 febbraio, sarà dedicata principalmente ai Big in gara: a differenza dei primi due appuntamenti, stasera saranno coinvolti tutti i 24 concorrenti. A poche ore dalla diretta Elettra Lamborghini è stata colta da un imprevisto: lo ha annunciato sul suo profilo Instagram. Ecco di cosa si tratta.

Sanremo 2020, Elettra Lamborghini: ‘imprevisto’ a poche ore dalla diretta

Non mancheranno in questa terza serata di Sanremo 2020 le risate con Rosario Fiorello e le emozioni scaturite da Tiziano Ferro, presenza fissa nella settantesima edizione del Festival condotta da Amadeus. Le vallette che affiancheranno il presentatore e direttore artistico stasera saranno Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. Roberto Benigni, Mika e Lewis Capaldi saranno i super ospiti. Grande spazio nel terzo appuntamento sarà dato ai Big in gara: a differenza delle prime due serate, oggi vedremo esibirsi sul palco dell’Ariston tutti i 24 concorrenti. Tra questi c’è Elettra Lamborghini che ieri sera ha regalato un’esibizione incredibile: con un abito monospalla, attillato e luccicante color oro, ha cantato la sua ‘Musica’ e verso la fine del brano ha ballato, con tanto di twerk, sul palco dell’Ariston. Il movimento di bacino è stata la vera novità di Sanremo. Pochi minuti fa la simpatica cantante ha fatto sapere ai suoi fans su Instagram di aver avuto un noioso imprevisto a poche ore dalla diretta.

Poco fa, la splendida ‘Twerking Queen’ italiana si è mostrata sui social mentre fa l’Aerosol e scrive: “Il ciclo, nooooo”. La cantante, concorrente di Sanremo 2020 con l’inedito ‘Musica’, ha fatto sapere che a poche ore dalla diretta del Festival le sono venute le mestruazioni, la più grande scocciatura di tutte le donne.

Questa è la Instagram story di cui vi parliamo: la nota cantante, con un volto annoiato, rende pubblica la sua ‘fase lunare’. Avere il ciclo è una vera scocciatura e per Diletta è arrivato, forse, nel momento sbagliato! Noi le diamo la carica: siamo sicuri che regalerà una performance che lascerà tutti a bocca aperta!