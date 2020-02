Festival di Sanremo 2020, seconda serata: non accadeva da 32 anni

Festival di Sanremo 2020, seconda serata della kermesse canora più amata d’Italia: è accaduto qualcosa che non accadeva da 32 anni.

È andata in onda ieri la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Una puntata ricca di emozioni, ospiti e, naturalmente, buona musica. Massimo Ranieri, Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio: le sorprese sul Palco dell’Ariston, ieri sera, sono state davvero infinite. Così come la puntata! Una delle più lunghe di sempre, nella storia di Sanremo. Soltanto la serata finale di Sanremo del 2017, condotta da Carlo Conti, è durata di più. La seconda serata del Festival di Sanremo 2020, infatti, è terminata alle ore 1,43 ed la seconda serata più lunga di sempre, da ben 32 anni. Non accadeva, quindi, dal 1988. Una serata ‘infinita’, quindi, ma dagli ascolti record. Anche la seconda puntata del Festival, infatti, si è rivelata un successone: ben il 53,3 % di share, pari a 9 milioni e 693 mila telespettatori. Ben 5 punti di share in più rispetto all’anno scorso.

Una seconda serata di Sanremo da record, in tutti i sensi! Il Festival di Sanremo 2020 continua a conquistare il pubblico. Dopo l’esordio boom della prima serata, in onda martedì 4 febbraio, anche il secondo appuntamento del Festival ha tenuto incollati quasi 10 milioni di spettatori. Un risultato straordinario per Amadeus, un risultato che mette a tacere le polemiche pre Festival. Ma la seconda serata di Sanremo 2020 va ricordata anche per un altro particolare. Qualcosa che non accadeva da ben 32 anni. La serata è terminata alle ore 1 e 43 ed era dal 1988 che il Festival non durava così tanto in una seconda serata: in quell’edizione, condotta da Pippo Baudo, fu Massimo Ranieri a trionfare, con la meravigliosa Perdere l’amore. E proprio ieri sera, Massimo Ranieri era di nuovo sul palco dell’Ariston, interpretando la sua Perdere l’amore con Tiziano Ferro. Una serata tra le più lunghe di sempre, quella di ieri del Festival: a durare di più, soltanto la serata finale dell’anno 2017, dove a trionfare è stato Francesco Gabbani. E Francesco Gabbani è proprio il (provvisorio) primo in classifica nella classifica congiunta delle due serate del Festival, data dalle votazioni della giuria demoscopica. Coincidenze e parallelismi, per questo Festival che sembra essere in continua ascesa.

Una serata da record, quella di ieri sera di Sanremo 2020. E cresce sempre di più l’attesa per la terza serata del Festival, in cui si esibiranno i 24 Big al completo. Gli artisti proporranno le cover di brani che hanno fatto la storia di Sanremo, e saranno accompagnati da grandi artisti. Una serata imperdibile, ricca di duetti indimenticabili. E voi la seguirete?