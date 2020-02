Georgina Rodriguez ha fatto una sorpresa davvero incredibile alla sua dolce metà: in occasione del compleanno ha fatto un regalo da sogno al suo Cristiano Ronaldo.

La vedremo questa sera scendere le scale dell’Ariston: nel terzo appuntamento di Sanremo 2020 Georgina Rodriguez affiancherà il conduttore e direttore artistico del Festival, Amadeus, insieme a Alketa Vejsiu. La compagna di Cristiano Ronaldo, con cui ha avuto una bimba, Alana Martina, quarto figlio per il calciatore, è una delle dieci vallette scelte dal presentatore per la settantesima edizione del Festival della canzone italiana. Ieri, 5 febbraio 2020, CR7 ha compiuto 35 anni ed in occasione del compleanno, Georgina ha organizzato una festa a sorpresa ed in un più un regalo da sogno super lussuoso! Ha poi mostrato a tutti su Instagram cosa è accaduto. Diamo un’occhiata!

Georgina Rodriguez, sorpresa a Cristiano Ronaldo: regalo di compleanno super lussuoso

La super compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, questa volta si è davvero superata. Ha regalato, in occasione del 35 esimo compleanno, una mega fuoristrada, impacchettata con un enorme fiocco rosso al suo fidanzato. Il momento della ‘consegna del dono’ è stato ripreso dagli amici della coppia che li attendevano per fare una sorpresa al calciatore. Il video è diventato subito virale: l’ha pubblicato la stessa Georgina sul suo profilo Instagram.

“Auguri all’uomo della mia vita, che tu possa trasportare il nostro amore nel tuo regalo” scrive in spagnolo la compagna di CR7. Il calciatore, attaccante della Juventus, è rimasto senza parole: con un bacio ed un abbraccio ha ringraziato la sua dolce metà. Poi ha salutato tutti gli amici presenti che hanno intonato la famosa canzone ‘Buon compleanno’ in spagnolo! Il regalo della Rodriguez per il suo fidanzato è davvero lussuoso: il valore di quell’auto si aggira intorno ai 300 mila euro ed è una vettura prodotta in pochi esemplari. Ad oggi è il fuoristrada più potente del mondo!