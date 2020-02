GF Vip, dopo Carlotta Maggiorana anche un altro concorrente della casa più spiata d’Italia vuole abbandonare la casa: di chi si tratta.

Una quarta edizione del Grande Fratello Vip ricchissimo di colpi di scena, c’è da ammetterlo. Non soltanto perché, dopo ben cinque mesi, sembra essere giunto il lieto fine per Serena Enardu e Pago, ma anche perché, dopo Carlotta Maggiorana, sembrerebbe che anche un altro concorrente abbia intenzione di abbandonare la casa. A rivelarlo è stato il diretto interessato. Che, durante uno sfogo notturno in compagnia di uno dei suoi compagni di viaggio, ha chiaramente espresso la sua volontà. Certo, al momento, non c’è nulla di certo. Si potrebbe trattare di un momento di debolezza. Anche perché è quasi un mese che i gieffini sono rinchiusi all’interno delle casa di Cinecittà. È più che normale, quindi, avere i primi segnali di ‘cedimento’. Ma siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Dopo Carlotta Maggiorana, anche un altro concorrente abbandona la casa del GF Vip?

In attesa di scoprire cosa accadrà nella decima puntata del GF Vip prevista per lunedì 10 Febbraio, è opportuno che voi sappiate che, questa notte, un altro concorrente ha chiaramente espresso la sua volontà di abbandonare il gioco. Il gieffino in questione era in giardino con Paolo Ciavarro quando, improvvisamente, ha espresso la sua intenzione. Sapete di chi parliamo? Di Andrea Montovoli. Ebbene si. Stando alle sue parole, sembrerebbe che il bell’attore abbia intenzione di abbandonare il gioco. ‘Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado’, dice Andrea al figlio di Eleonora Giorgi. Specificando che, ancora prima di entrare, si era promesso che, se avesse parlato di questa cosa, avrebbe fatto ‘goal’. Ovviamente non sappiamo a cosa si riferisce nello specifico. Anche perché, al momento, il bel Montovoli ha preferito non parlarne nemmeno con il suo compagno di viaggio.

Ovviamente, Paolo Ciavarro è rimasto senza parole dinanzi a questa confessione. Però, da buon amico, ha chiaramente compreso le parole di Andrea.

Il difficile passato di Andrea Montovoli

Lo ha rivelato qualche giorno fa nella ‘mistery room’ della casa del GF Vip, Andrea Montovoli. In fase adolescenziale, il bell’attore ha subito la perdita del padre. Lui era davvero piccolissimo e, per questo motivo, sin da subito ha dovuto rimboccarsi le mani e fare l’ometto di casa. Insomma, un passato davvero difficile. E che, com’è giusto che sia, l’ha profondamente cambiato, ma anche reso com’è adesso.