A poche ore dalla sua esibizione a Sanremo 2020, Giordana Angi è stata la protagonista di una splendida notizia: di che cosa parliamo.

Dopo lo spietato successo ad Amici, insieme ad Alberto Urso, Giordana Angi ha calcato il palco dell’Ariston. È la sua prima volta, eppure è stata davvero formidabile. La su bravura, in effetti, avevamo già potuto constatarla durante la sua precedente partecipazione al talet di Maria De Filippi, ma a Sanremo 2020, ammettiamolo, ne abbiamo avuto la conferma. Con la sua grinta, la sua voce da brividi ed un singolo dedicato alla sua splendida madre, la cantante romana ha letteralmente lasciato tutto il pubblico dell’Ariston, e non solo, senza parole. Non a caso, alla fine delle prime due serate del Festival, la sua posizione in classifica non è affatto male. Ma non è finita qui. Perché, a poche ore di distanza dalla sua esibizione sul palco dell’Ariston, Giordana è stata la protagonista di una splendida notizia. Ecco di che cosa parliamo.

Giordana Angi, la splendida notizia a poche ore dalla seconda serata di Sanremo 2020

Sin dalla sua prima apparizione nella scuola di Amici 18, abbiamo avuto la possibilità di conoscere le immense doti da cantante di Giordana Angi. Ed è sul palco di Sanremo 2020 che, ancora una volta, ne stiamo avendo la conferma. Durante la seconda serata del Festival, la seconda classificata al talet di Maria De Filippi ha cantato un singolo davvero pazzesco. ‘Come mia madre’, questo è il titolo della canzone, ha riscosso un successo formidabile. È proprio per questo motivo che, a pochissime ore di distanza dalla sua esibizione, la bella Angi è stata la protagonista di una splendida notizia. Di che cosa parliamo? Durante la sua performance sul palco dell’Ariston durante la seconda serata, su Twitter sono comparsi alcuni commenti che descrivono alla grande l’immensa bravura della cantante. Diamoci uno sguardo più da vicino:

Insomma, da come si può chiaramente leggere dai commenti riproposti in alto, la canzone di Giordana, ma ovviamente anche la sua bravura, ha colpito davvero tantissimo. Chissà, la romana potrebbe essere una potenziale vincitrice di Sanremo 2020? Staremo a vedere!

Lo splendido rapporto con sua sorella Elisa

Giordana Angi è particolarmente alla sua famiglia. Ed, in particolare, a sua madre, alla quale ha dedicato una canzone, e a sua sorella Elisa. È proprio per questo motivo che, durante una sua recente intervista a Domenica In, la giovane cantante si è letteralmente commosso nel parlare di lei e, soprattutto, del loro rapporto.