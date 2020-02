Incidente ferroviario di Lodi, il gesto di Amadeus a Sanremo 2020

Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha aperto la terza serata del di Sanremo 2020 con un messaggio per le famiglie colpite dall’incidente di Lodi

Questa sera è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2020. La manifestazione canora sta riscuotendo un grandissimo successo. La prima serata ha totalizzato il 51% di share, mentre la seconda serata si è attestata sul 52%. La media delle due serate supera i dieci milioni di telespettatori. Un risultato inaspettato per Amadeus, che ha superato i suoi predecessori. La seconda serata è stata addirittura la migliore degli ultimi venticinque anni. La terza serata è stata dedicata alle cover e ai duetti. Sul palco si sono esibiti tutti i ventiquattro big in gara, insieme ad ospiti di gran calibro. Le due co-conduttrici della serata sono state Georgina Rodriguez, modella di fama internazionale e compagna di Cristiano Ronaldo, e Alkeeta Vejsiu, conduttrice televisiva albanese.

Incidente di Lodi, il gesto di Amadeus

La terza serata del Festival di Sanremo 2020 si è aperta con un gesto straordinario del direttore artistico e conduttore Amadeus. Quest’ultimo ha voluto mandare un messaggio alle famiglie colpite dall’incidente di Lodi. Questa mattina il Frecciarossa Av 9595 partito da Milano e diretto a Salerno ha deragliato all’altezza di Lodi. L’incidente è avvenuto alle 5.34 nel comune di Ospedaletto Lodigiano, nei pressi del casello A1, in zona cascina Griona Il bilancio del disastro ferroviario è di due morti e trentuno feriti, una tragedia immane per il nostro paese. Il conduttore del Festival della canzone italiana ha fatto sentire la sua vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia. Tutto il teatro Ariston si è fermato per qualche secondo ed ha omaggiato le vittime con un lungo e caloroso applauso.

Un gesto che sarà sicuramente apprezzato, sia dalle famiglie delle vittime che dai milioni e milioni di telespettatori che hanno seguito la terza serata della manifestazione canora.