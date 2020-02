Pago, il fratello Pedro attacca Serena Enardu: volano parole durissime nei confronti della fidanzata del cantante.

Pago e Serena Enardu sono sempre più vicini. Dopo la burrascosa rottura in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip, i due sembrano aver ritrovato l’armonia. E l’hanno fatto proprio in tv, dove, qualche mese fa, si sono separati. È stato il Grande Fratello Vip il programma che li ha fatti riunire. Pago è un concorrente ufficiale del reality sin dalla prima puntata, mentre Serena lo ha raggiunto a sorpresa, diventando poi, anche lei, una inquilina della Casa a tutti gli effetti. E nella Casa la coppia sta ritrovando l’armonia di un tempo, vivendo 24 ore su 24 insieme. Ma se in tanti sono felici del loro ritorno di fiamma, qualcuno ha qualcosa da ridire. E non si tratta solo dei tanti fan di Pago, contrari all’entrata di Serena nella Casa. Anche Pedro Settembre, fratello di Pago, è apparso abbastanza contrariato riguardo alla scelta della Enardu. In un’intervista a Spy, ha usato parole abbastanza forti nei confronti di Serena. Scopriamole insieme.

Pago, il fratello Pedro attacca Serena Enardu: “Pensa solo alla sua felicità”

Parole dure, quelle del fratello di Pago nei confronti di Serena Enardu. Pedro Settembre, in un’intervista al settimanale Spy, ha detto la sua sulla scelta della donna di raggiungere il cantante nella Casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare, Pedro e il resto della famiglia di Pago non hanno apprezzato la decisione della Enardu. “Quando è entrata abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Io, mia madre e mia sorella conosciamo la purezza e la bontà di Pago”. Pedro racconta che la loro paura è che Pago possa perdere la felicità, in una situazione ‘rinchiusa’ come quella del Grande Fratello Vip. Il fratello di Pedro non ha dubbi: l’entrata in casa di Serena non rappresenta la vera felicità per il cantante. “Da quando è entrata noi ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso.” E, infine, parole davvero forti nei confronti di Serena: “Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”.

Parole davvero forti quelle di Pedro Settembre. Come la prenderà Pago quando saprà il pensiero di suo fratello. Ma, soprattutto, Alfonso Signorini informerà il concorrente di questa intervista? Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip. Appuntamento a lunedì sera, su Canale 5!