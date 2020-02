Roberto Benigni, cachet Sanremo: quanto guadagna? L’annuncio

Roberto Benigni, si è parlato tanto del cachet di Sanremo: sapete, effettivamente, quanto guadagna l’attore? L’annuncio appena fatto è abbastanza importante

Qual è il cachet richiesto da Roberto Benigni per Sanremo 2020? Insomma, ormai se lo chiedono proprio tutti. Negli ultimi giorni, poco prima dell’inizio del Festival, si sono susseguite voci e dubbi riguardo il compenso del famoso attore per la sua apparizione sul palco dell’Ariston. Come riportato dal web, pare che si tratti di una cifra di 300mila euro. Tuttavia, a tali voci sono seguite delle dichiarazioni del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, che avrebbe tentato di fare almeno un minimo di chiarezza sulla vicenda. Scopriamo insieme, dunque, come stanno le cose in base a quanto è stato dichiarato.

Roberto Benigni, cachet di 300mila euro per Sanremo?

Possiamo parlare di voci che dicono che il cachet di Benigni sia di 300mila euro. Polemiche su polemiche nei giorni scorsi si sono susseguite proprio su tale argomento. Il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, a tal proposito ha dichiarato in conferenza stampa: “Siete sicuri che le cifre circolate siano veritiere? Io vi posso solo dire che sono state fatte scelte congrue, di mercato?”. Bene. Non ha rivelato, di certo, la cifra, ma almeno così possiamo capire che potrebbe essere che non si tratti di 300mila euro. Il direttore ha parlato di scelte congrue, che ci fanno pensare a cifre non proprio ‘folli’.

Quanto guadagnano gli altri?

Secondo quanto riporta Money.it, si parlerebbe di un compenso di 50mila euro per le vallette che tutte le sere accompagnano Amadeus nella conduzione. Tantissime polemiche, anche in questo caso, per quello che sarebbe stato il cachet di Georgina Rodriguez. Stando alle voci che trapelano dal web, la compagna di Cristiano Ronaldo avrebbe fatto delle richieste un tantino più alte rispetto alla media. Che poi siano state approvate oppure no, non possiamo saperlo. Quel che è certo è che stasera, 6 febbraio 2020, Georgina sarà a Sanremo e che si parlava anche di Cristiano presente in città.