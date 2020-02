Roberto Benigni, Nicoletta Braschi e il drammatico incidente

Roberto Benigni, in molti sanno del drammatico incidente in cui è stata coinvolta sua moglie. Ma sapete cosa è successo realmente?

Roberto Benigni è di sicuro uno dei più celebri attori italiani. Sua moglie si chiama Nicoletta Braschi ed ha 60 anni. Anche lei una bravissima attrice. Infatti, insieme hanno girato diversi film come: Tu mi turbi, Il piccolo Diabolo, Johnny Stecchino, Il mostro, La vita è bella, Pinocchio e La tigre e la neve. Insomma, un bel po’ di collaborazioni anche molto famose. Si tratta di pellicole molto famose e che hanno scritto pagine importanti della cinematografia italiana. Nicoletta si è raccontata in un’intervista a Vanity Fair un po’ di tempo fa, in cui svela qualche retroscena sulla sua vita privata e non solo, decide anche di far luce su quelle che sono le cicatrici che porta sul volto.

Nicoletta Braschi, moglie di Benigni: il drammatico incidente

Nell’intervista racconta di un incidente automobilistico. Il suo autista perse il controllo del veicolo perché accecato dal sole. La macchina si schiantò contro un palo e Nicoletta non ne uscì illesa. Ancora oggi, purtroppo, porta le cicatrici sul volto risalenti al 2012, quando ebbe quel tragico incidente che, molto probabilmente, non dimenticherà mai. Queste le sue parole: “Come mi ha detto il chirurgo che mi ha operata, ce l’ho fatta perché sono una pellaccia. Orgogliosissima di esserlo. Mi sento come un marinaio che porta in volto i segni delle sue imprese”.

Roberto Benigni a Sanremo: ci sarà anche lei?

Forse sarà in platea ad applaudirlo, chissà. Di sicuro sapremo qualcosa in più non appena andrà in onda la trasmissione. Quest’anno, Roberto Benigni salirà sul palco del Festival di Sanremo 2020, annunciato dal conduttore, Amadeus. A tal proposito, in conferenza stampa, il conduttore ha dichiarato: “Gli ho chiesto solo come volevamo coordinarci per l’ingresso, quindi io lo accoglierò e poi dopo poco andrò via per lasciare posto ad una cosa che, mi ha detto, mi piacerà perché a che fare con l’amore. Roberto farà una cosa destinata a rimanere”.