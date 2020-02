Sanremo 2020 | conferenza stampa: anticipazioni terza serata

La diretta della conferenza stampa della terza serata del Festival di Sanremo 2020: ecco tutte le anticipazioni di questa sera

Il Festival di Sanremo 2020 continua a conquistare numeri grandiosi. Dopo l’esordio col botto con il 52% di share, la seconda serata ha registrato lo share più alto degli ultimi venticinque anni. Il direttore artistico e conduttore Amadeus vince anche la seconda serata, scongiurando il calo fisiologico. I picchi di ascolti della seconda serata sono stati registrati nell’esibizione di Rosario Fiorello con l’inedito “La classica canzone di Sanremo” e nell’esibizione de I Ricchi e Poveri, che si sono riuniti dopo molti anni proprio sul palco dell’Ariston di Sanremo. Continua il trend positivo sia sul target dei giovani che sui social. Ieri le co-conduttrici sono state Sabrina Salerno, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Questa sera, invece, ci saranno Georgina Rodriguez, modella e compagna di Cristiano Ronaldo, e Alketa Vejsiu, conduttrice televisiva albanese.

Sanremo 2020, anticipazioni terza serata

Questa mattina c’è stata la conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo 2020. Nella sala stampa erano presenti, oltre alla dirigenza della Rai, anche il direttore artistico e conduttore Amadeus e la co-conduttrice Alketa Vejsiu. Georgina Rodriguez non era presente, ma ci sarà questa sera sul palco dell’Ariston di Sanremo. La serata sarà dedicata alle cover con tutti i ventiquattro big in gara. Tra gli ospiti della serata ci sarà Roberto Benigni. Il premio oscar occuperà almeno una mezz’oretta del Festival della canzone italiana. Al momento non sappiamo cosa aspettarci dall’attore toscano. Le esibizioni di questa sera saranno votate dall’orchestra. Questa sera, purtroppo, non ci sarà Fiorello. L’amico del conduttore ieri sera è stato come sempre un autentico showman. Il comico si è presentato sul palco travestito da Maria De Filippi, ha ricevuto in diretta la chiamata della conduttrice di Uomini e Donne e C’è Posta per Te e poi ha fatto salire sul palco il numero uno del tennis Novak Djokovic.

Questo l’ordine d’uscita dei cantanti:

Michele Zarrillo e Fausto Leali – “Deborah”

Junior Cally – “Vado al Massimo”

Marco Masini e Arisa – “Vacanze Romane”

Riki e Ana Mena – “L’Edera”

Raphael Gualazzi e Simona Molinari – “Se Domani”

Anastasio e Premiata Foneria Marconi – “Spalle al Muro”

Levante e Francesca Michelin – “Si può dare di più”

Alberto Urso e Ornella Vanoni – “La voce del silenzio”

Elodie – “Adesso tu”

Rancore e Dardust – “Luce”

Pinguini Tattici Nucleri – medley “Settanta volte”

Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi – “Ti regalerò una rosa”

Giordana Angi – “La nevicata del 56”

Vibrazioni e Canova – “Un’emozione da poco”

Diodato e Nina Zilli – “24 mila baci”

Tosca – “Piazza grande”

Rita pavone e Amedeo Minghi – “1950”

Achille lauro e Annalisa – “Gli uomini non cambiano”

Morgan e Bugo – “Canzone per te”

Irene Grandi e Bobo Rondelli – “La musica è finita”

Piero Pelù – “Cuore matto”

Paolo Jannacci – “Se me lo dicevi prima”

Elettra lamborghini e Miss Keta – “Non succederà più”

Francesco Gabbani – “L’italiano”

La conferenza stampa della terza serata

La conferenza stampa è stata aperta dal direttore artistico e conduttore Amadeus che ha dichiarato di essere molto felice dei risultati, ma vuole restare con i piedi per terra. Ci sono altre tre serate e quindi bisogna guardare avanti. Il conduttore poi ha parlato dell’amico e collega Amadeus: “Illumina il Festival. Ho un fratello che mi fa stare tranquillo” poi riguarda alla serata ha aggiunto “Cercherò di asciugare alcune cose, perchè siamo andati un po’ lunghi”.

In sala era presente anche Alketa Vejsiu, co-conduttrice della serata insieme a Georgina Rodriguez. La conduttrice albanese era molto emozionata e soprattutto felice di partecipare al Festival della canzone italiana. L’albanese poi ha aggiunto: “È il sogno di una nazione intera. Il Festival in Albania è la colonna sonora di una vita intera. Conosco bene la vostra canzone. Gli occhi degli albanesi questa sera saranno con voi”.

Il direttore artistico è tornato sulla durata della gara, promettendo di fare alcuni accorgimenti affinchè possa terminare in anticipo rispetto alla seconda serata. Riguardo a Benigni, invece, Amadeus ha anticipato: “Farà una cosa che resterà nella memoria e riguarderà l’amore“. Il conduttore poi ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, compagno della co-conduttrice Georgina Rodriguez, dichiarando: “Non ho il suo numero. Non so dirvi se sarà all’Ariston, a me stasera interessa Georgina“. Il direttore artistico è intervenuto anche sulla questione Morgan: l’artista avrebbe chiesto al direttore della Rai e al conduttore del Festival di provare la sua cover più volte durante la giornata. Amadeus ha dichiarato: “Mi sento con Morgan e abbiamo fatto colazione insieme. Mi ha chiesto una tastiera e altre cose sul palco. Ha la totale libertà“, mentre il direttore ha aggiunto “Chiedono tutti di provare più volte, ma poi dobbiamo andare in onda. Ci stiamo organizzando“. Riguardo ad una futura conduzione del Festival da parte di Amadeus, il direttore della Rai ha dichiarato: “Non ne abbiamo parlato, ma mi piacerebbe lavorare ancora con Amadeus, al di là del Festival“.

La parola torna ad Alketa, che rivela: “Penso che il vincitore del Festival di Sanremo sia un cantante della nuova generazione. Ho un preferito, ma non posso esprimermi“. In conclusione la co-conduttrice ha dichiarato di rappresentare il sogno di una donna cresciuta in un piccolo paese.