Sanremo 2020 torna questa sera con il terzo appuntamento: il Festival della canzone italiana vedrà i 24 concorrenti cantare con altri artisti italiani. Con Raphael Gualazzi canterà Simona Molinari: ecco chi è.

Oggi 6 febbraio torna con il terzo appuntamento Sanremo 2020: il Festival della canzone italiana, con la sua settantesima edizione, sta regalando molte emozioni al pubblico di Rai Uno. Questa sera, lo show sarà dedicato principalmente ai Big in gara: sul palco dell’Ariston si esibiranno tutti i 24 concorrenti e proporranno, insieme ad ospiti, i brani che hanno fatto la storia di Sanremo. Raphael Gualazzi canterà ‘E se domani’, di Mina, insieme a Simona Molinari: conoscete tutti l’età, la carriera e la vita privata della cantante? Vi sveliamo tutto!

Sanremo 2020, Simona Molinari: età, carriera e vita privata della cantante che duetterà con Gualazzi

Nel terzo appuntamento di Sanremo 2020, lo show sarà dedicato ai Big in gara che si esibiranno insieme ad artisti italiani con brani che hanno fatto la storia del Festival. Raphael Gualazzi duetterà con Simona Molinari: la coppia canterà ‘E se domani’, il celebre brano di Mina proposto a Sanremo nel 1964.

Simona è nata a Napoli, nell’83, ma è cresciuta a L’Aquila: è nata con la passione per la musica, a soli 8 anni inizio a studiare canto. Con il tempo si affezionò alla musica classica ed al jazz: dopo il diploma al Conservatorio iniziò ad esibirsi in locali e piano bar. Nel 2008 prese parte a Sanremolab: le fu offerta l’opportunità di salire sul palco dell’Ariston e ci salì nel 2009 partecipando al Festival con ‘Egocentrica’. Nel 2009 vinse il Premio Lunezia come miglior album d’esordio e l’anno seguente fu la miglior giovane artista nei Wind Music Awards.

Nel 2015 è diventata mamma: il papà della piccola è sempre stato da lei definito ‘Mister X’ da lei stessa. A lungo circolarono le voci su Peter Cincotti ma lei smentì: nel 2019 si è sposata con Giovanni Luca Zammarchi togliendo così ogni dubbio ad i fan curiosi di conoscere il partner della cantante.

Simona canterà questa sera insieme a Raphael Gualazzi: regaleranno un’esibizione sulle note di ‘E se domani’ indimenticabile!