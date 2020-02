Scaletta Sanremo 2020, terza serata: gli ospiti e i duetti in programma questa sera.

Tutto pronto per la terza serata di Sanremo 2020. Un Festival partito col botto: le due prime serate hanno ottenuto ascolti record, e c’è grande attesa per il terzo appuntamento. Sarà la serata delle cover, durante la quale si esibiranno tutti e 24 gli artisti in gara. I Big di Sanrem porteranno sul Palco dell’Ariston le cover di alcune tra le canzoni più amate della storia sanremese. Scopriamo quali sono i duetti in programma.

Sanremo 2020, terza serata: duetti e cover

Una serata tutta da vivere, quella di stasera della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Una serata in cui si esibiranno tutti i Big in gara. Una classifica provvisoria è già stata resa nota da Amadeus, al termine della serata di ieri. Ma fondamentale nella gara saranno anche le votazioni di questa sera, dove a mettersi in gioco non saranno solo i 24 cantanti in gara. Ognuno di loro sarà accompagnato da un artista, dando vita a duetti inediti tutti da ascoltare. Ogni coppia interpreterà una cover di un brano famoso nella storia di Sanremo. Ecco le cover che ascolteremo questa sera ( l’ordine non è ancora confermato):

Irene Grandi e Bobo Rondelli interpreteranno “La musica è finita”

e Bobo Rondelli interpreteranno “La musica è finita” Raphael Gualazzi con Simona Molinari cantano “E se domani”

con Simona Molinari cantano “E se domani” Elettra Lamborghini e Miss Keta si esibiranno in “Non succederà più”

e Miss Keta si esibiranno in “Non succederà più” Elodie con Aeham Ahman nella cover di “Adesso tu”

con Aeham Ahman nella cover di “Adesso tu” Achille Lauro con Annalisa canteranno “Gli uomini non cambiano”

con Annalisa canteranno “Gli uomini non cambiano” Rancore con Dardust e La Rappresentante di lista sulle note di “Luce”

con Dardust e La Rappresentante di lista sulle note di “Luce” Junior Cally con Viito nella cover di “Vado al massimo”

con Viito nella cover di “Vado al massimo” Paolo Janncci con Francesco Mandelli cantano “Se me lo dicevi prima”

con Francesco Mandelli cantano “Se me lo dicevi prima” Levante con Francesca Michelin e Maria Antonietta in “Si può dare di più”

con Francesca Michelin e Maria Antonietta in “Si può dare di più” Marco Masini con Arisa daranno vita alla cover di “Vacanze romane”

con Arisa daranno vita alla cover di “Vacanze romane” Enrico Nigiotti canterà “Ti regalerò una rosa” con Simone Cristicchi

canterà “Ti regalerò una rosa” con Simone Cristicchi Rita Pavone con Amedeo Minghi cantano “1950”

con Amedeo Minghi cantano “1950” Riki con Ana Mena sulle note di “L’edera”

con Ana Mena sulle note di “L’edera” Tosca con Silvia Perez Cruz in “Piazza Grande”

con Silvia Perez Cruz in “Piazza Grande” Alberto Urso con Ornella Vanoni canteranno “La voce del silenzio”

con Ornella Vanoni canteranno “La voce del silenzio” Michele Zarrillo e Fausto Leali cantano “Deborah”

e Fausto Leali cantano “Deborah” Le Vibrazioni con i Canova interpreteranno “Un’emozione da poco”

con i Canova interpreteranno “Un’emozione da poco” Anastasio con PFM in “Spalle al muro”

con PFM in “Spalle al muro” Bugo e Morgan sulle note di “Canzone per te”

sulle note di “Canzone per te” Diodato con Nina Zilli nella cover di “24 mila baci”

con Nina Zilli nella cover di “24 mila baci” Francesco Gabbani porterà all’Ariston “L’italiano”

porterà all’Ariston “L’italiano” Giordana Angi con Solis String Quartet cantano “La nevicata del ’56”

con Solis String Quartet cantano “La nevicata del ’56” Piero Pelù in “Cuore matto”

in “Cuore matto” I Pinguini Tattici Nucleari daranno vita a un medley: “Papaveri e papere”, “Nessuno mi può giudicare”, “Gianna Gianna”, “Sarà perché ti amo”, “Una musica puo’ fare”, “Salirò”, “Sono solo parole”, “Rolls Royce”, queste le canzoni che ascolteremo.

Al fianco di Amadeus ci saranno Gerogina Rodriguez e Alketa Vejsiu. Super Ospiti: Mika, Roberto Benigni, Lewis Capaldi e il cast dell’amatissima fiction Rai L’amica geniale, oltre all’immancabile Tiziano Ferro. Fiorello in ‘pausa’ per questa sera, ma tornerà venerdì. Tutto pronto per la serata delle cover! Voi la seguirete?