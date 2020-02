Sanremo, ‘incidente’ sulle scale per Sabrina Salerno: “Sto morendo”, momento di ‘difficoltà’ per la showgirl in diretta sul palco dell’Ariston.

La seconda serata del Festival di Sanremo ha regalato, così come la prima, tanta musica e numerose sorprese e colpi di scena. Amadeus ha presentato gli altri 12 ‘Big’ in gara e sono stati anche selezionati i 4 semifinalisti della categoria ‘Nuove Proposte’, che si sfideranno nella serata di venerdì per ottenere la vittoria. Sempre presente anche Fiorello, che è arrivato in studio travestito da Maria De Filippi, lasciando tutti di stucco. Poi, la moglie di Maurizio Costanzo ha telefonato in diretta, salutando il pubblico. Una sorpresa davvero inaspettata, così come quella del campione di tennis Novak Djokovic, che era in platea ed è stato invitato da Fiorello a salire sul palco. Non sono mancati anche momenti ‘nostalgia’, con la reunion dei ‘Ricchi e Poveri’ e la presenza di Gigi D’Alessio, che ha cantato alcuni dei suoi grandi successi. Amadeus è stato accompagnato dalle giornaliste del TG1, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, nonché dalla showgirl Sabrina Salerno. Quest’ultima, però, mentre scendeva le famose scale dell’Ariston, ha avuto un piccolo ‘incidente’, che le ha creato un momento di ‘imbarazzo’ in diretta: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Sabrina Salerno, ‘incidente’ sulle scale dell’Ariston: momento di imbarazzo in diretta a Sanremo

Sabrina Salerno è stata una delle donne della seconda serata di Sanremo. Bellissima come sempre, è scesa dalla famosa scala dell’Ariston, ma ha avuto un ‘incidente’. Durante la discesa, infatti, una delle sue scarpe si è incastrata nel gradino, mettendola in difficoltà. Immediata è stata l’intervento di Amadeus, che si è catapultato accanto a lei per aiutarla, inginocchiandosi e cercando di liberare il tacco rimasto incastrato.

Un momento di ‘imbarazzo’, al quale si è aggiunta un’ulteriore difficoltà. Una volta giù, infatti, Sabrina ha confessato che a causa della forte emozione stava avendo un doloroso crampo al piede: “Sto morendo”, ha scherzato la showgirl, che si è trovata a dover affrontare questo fastidioso imprevisto. “Cosa posso fare per aiutarti?”, le ha chiesto Amadeus, pensando a qualcosa per alleviarle il dolore al piede, ma Sabrina ha risposto che non c’era nulla da fare, se non togliersi le scarpe, cosa che però lei voleva evitare. “La cosa migliore è fare finta di niente e andare avanti”, ha concluso la showgirl, che ha superato così l’imbarazzo e ha espresso poi tutta la sua gioia di essere all’Ariston, dicendo che è sempre stato il suo sogno fin da bambina, visto che lei è cresciuta a Sanremo e da piccola si intrufolava fuori al teatro per chiedere autografi agli artisti.