Morgan, in una lettera inviata ai dirigenti della Rai e ai giornalisti, ha minacciato di boicottare la terza serata di Sanremo: arriva la replica di Amadeus

Questa sera andrà in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2020. La serata sarà dedicata alle cover e ai duetti. Sul palco dell’Ariston, oltre ai cantanti in gara, saliranno tantissimi artisti di gran calibro. Da Fausto Leali, che si esibirà con Zarrillo, ad Arisa e Ornella Vanoni, che si esibiranno rispettivamente con Marco Masini e Alberto Urso. A poche ore dall’inizio della terza serata della manifestazione canora, Morgan, che quest’anno partecipa in coppia con Bugo, ha inviato una lettera firmata dal suo avvocato ai dirigenti della Rai e ai giornalisti. L’artista ha minacciato di boicottare la terza serata. L’argomento è stato ovviamente affrontato nella conferenza stampa di questa mattina.

Sanremo, Morgan minaccia di boicottare: la replica di Amadeus

Marco Castoldi, attraverso il suo avvocato, ha inviato una lettera ai dirigenti della Rai e ai giornalisti. Secondo la ricostruzione del legale, negli accordi era accolta ed ufficializzata l’idea di Morgan di essere direttore d’orchestra della serata della cover. L’artista si dovrebbe esibire, in coppia con Bugo, con il brano “Canzone per te” di Sergio Endrigo. La Rai, secondo l’avvocato, in un primo momento si sarebbe detta entusiasta, salvo poi non dare diffusione della notizia. Nella lettera poi c’è scritto: “Ha inizio un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova”.

Sull’accaduto ovviamente sono intervenuti in conferenza stampa il direttore artistico Amadeus e il direttore della Rai Coletta. Il conduttore ha dichiarato: “Mi sento con Morgan e abbiamo fatto colazione insieme. Mi ha chiesto una tastiera e altre cose sul palco. Ha la totale libertà”. Il direttore della Rai poi ha aggiunto: “Chiedono tutti di provare più volte, ma poi dobbiamo andare in onda. Ci stiamo organizzando“.