Taylor Mega ‘cambia’ lavoro: cosa si è inventata l’influencer

Nell’ultimo periodo la fashion influencer e modella Taylor Mega sta facendo parlare moltissimo di sé. In primis per tutte discussioni nate negli studi Mediaset di Canale 5, con Barbara D’Urso e Antonella Elia e poi per il presunto ritorno di fiamma con Tony Effe. La ragazza, infatti, dopo essere stata attaccata più e più volte all’interno dei programmi in cui da tempo fa l’opinionista, ha deciso di dedicarsi del tempo per rilassarsi e rigenerarsi. Ha così deciso di partire per le Maldive, soggiornando allo ‘You and me’ Resort. Proprio durante il volo di andata, alcuni utenti avevano notato delle similitudini tra le Instagram Stories della Mega e quelle del cantante Tony Effe. Nelle storie nel ragazzo infatti, era apparsa una scarpa che sembrava proprio quella della modella. Solo qualche giorno più tardi arriva una velata conferma dai due diretti interessati che vi riprendono vicendevolmente sui loro profili social. Inutile dirvi che il web è impazzito per questo ritorno di fiamma, fatto sta che dal loro rientro in Italia non hanno più condiviso alcuna storia insieme. Probabilmente i numerosi impegni lavorativi dei due ragazzi, non permette loro di dedicarsi del tempo. Vi ricordiamo, infatti, che la ragazza nei giorni scorsa è stata invitata ad alcuni party nella località ligure di San Remo, in occasione del Festival della musica. Rientrata dall’evento mondano nella sua dimora a Milano, la routine è ricominciata senza troppi intoppi. Anzi, pare quasi che la Mega si stia cimentando in nuove sfide lavorative! Vediamo di che si tratta.

Taylor Mega ha sempre risposto agli haters che la accusano di non far nulla durante la sue giornate, che diversamente da quanto possa apparire sui social la sua è una vita davvero impegnata. La donna non si definisce solamente una fashion influencer, ma anche una modella, un’imprenditrice e tante altre cose. Taylor ha spesso rimarcato che quanto appare sui social è ciò che lei vuole far apparire, ma ciò non vuol dire che la sua sia una vita vuota e priva di lavoro. Oltretutto oggi pare si sia cimentata in una nuova avventura lavorativa. L’influencer non ha mai fatto mistero di essere ricorsa in passato alla chirurgia estetica per migliorare parti del suo corpo che non le piacevano e oggi si è recata proprio in uno studio di chirurgia estetica per fare da assistente ad un medico.

Indossati guanti e mascherina ha simulato una punturina sul seno dell’amica ed ex Erica Piamonte. Ovviamente era tutto uno scherzo che certamente ha divertito i presenti in sala, ma anche i follower. Che dire, oltre ad essere innegabilmente bella, è anche molto simpatica la nostra Mega!