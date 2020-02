A poche ore dalla terza serata di Sanremo 2020, Tiziano Ferro è stato protagonista di uno splendido annuncio a sorpresa: ecco a cosa ci riferiamo.

Insieme a Fiorello, Tiziano Ferro è uno degli ospiti fissi di Sanremo 2020. Sin dalla prima puntata del Festival, il cantante di Latina si è esibito sul palco dell’Ariston regalando dei momenti davvero incredibili. A partire dalla sua emozionante e commovente esibizione sulle note di ‘Almeno tu nell’Universo’ di Mia Martini. Fino al magnifico duetto con Massimo Ranieri. Ma non solo. Tuttavia, le emozioni non sono affatto finite qui. Perché, a pochissime ore dalla terza serata della grandiosa manifestazione musicale italiana, il bel Ferro ha dato uno splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi followers. Lasciandoli, com’è giusto che sia, davvero senza parole. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Tiziano Ferro, annuncio a sorpresa a poche ore dalla terza serata di Sanremo 2020

La presenza di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 si sta dimostrando davvero incredibile. Con la sua bravura, con le sue canzoni e con le sue cover, il cantante di Latina sta letteralmente incantando tutti. Non soltanto il pubblico all’Ariston, sia chiaro, ma anche il numeroso ed affezionato pubblico da casa. È proprio per questo motivo che, a pochissime ore dalla terza serata del Festival, il buon Ferro ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi fan. Sul suo canale social ufficiale, Tiziano ha svelato in anteprima cosa canterà questa sul palco dell’Ariston. Siete curiosi anche voi di conoscere ulteriori dettagli? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ebbene si. Per la terza serata del Festival, Tiziano Ferro ha deciso di sganciare una vera e propria ‘bomba’. Parliamo, infatti, del suo singolo che, in esclusiva per Amadeus e il pubblico di Sanremo, il cantante di Latina ha deciso di regalare. ‘Amici per errore’, quindi, sarà la canzone che, nella serata del Festival dedicata ai duetti, Tiziano intonerà. Inutile a dire che, in un batter baleno, l’annuncio a sorpresa di Tiziano è stato accolto in modo più che positivo dai suoi followers. Insomma, noi non vediamo l’ora di ascoltarla, voi?

Il messaggio di Loredana Bertè dopo la sua canzone

La sua esibizione su ‘Almeno tu nell’Universo’ è stata imperdibile. Nonostante sia scoppiato in lacrime, Tiziano è stato il protagonista di un momento più che emozionante. È proprio per questo motivo che, pochissime ore dopo, è giunto l’inaspettato messaggio di Loredana Berté, sorella di Mia Martini. Che, ancora una volta, ha espresso delle parole davvero sorprendenti per lui.