Chiara Ferragni, abito da ‘favola’ super corto e scollato: unn ‘dettaglio’ fa impazzire i fan, pioggia di complimenti per l’influencer.

Chiara Ferragni sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer è la numero uno in Italia e tra le prime nel mondo, e sta vivendo davvero un momento d’oro. Il film che racconta la sua vita, ‘Chiara Ferragni – Unposted’ ha fatto un incredibile ‘boom’ di vendite al botteghino e ora è disponibile su Amazon Tv, e tutti i progetti che la vedono protagonista sono un successo assicurato. Anche la vita privata dell’influencer procede al meglio. Innamoratissima di suo marito Fedez, i due sono sempre attivi sui social, dove pubblicano tutta la loro vita quotidiana, compresi alcuni imperdibili siparietti nei quali si prendono in giro a vicenda, ma anche i loro momenti più ‘intimi’ di coppia, o con il piccolo Leone, grande protagonista del profilo Instagram di Chiara, che poco fa ha condiviso uno scatto davvero bellissimo, in cui indossa un abito a dir poco da ‘favola’. La foto ha riscosso grandissimo successo tra i followers dell’influencer, che sono impazziti per un ‘dettaglio’ in particolare: ecco quale.

Chiara Ferragni, l’abito è da ‘favola’: ecco il dettaglio che ha fatto impazzire i fan

Chiara Ferragni è sempre molto attiva sui social e condivide con i fan tutto quello che fa. L’ultima foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram la vede in auto, pronta per un evento. Lo scatto è davvero bellissimo, soprattutto perché la Ferragni indossa un abito davvero super. Si tratta di un vestitino blu scintillante, particolarmente corto e soprattutto scollato, che mette in evidenza le forme e il fisico da urlo di Chiara.

La particolarità dello scatto è che Chiara così vestita sembra davvero una principessa delle favole. L’hanno notato tutti i suoi fan, che hanno subito invaso il post di complimenti.

Tutti hanno pensato che Chiara sembri una principessa con questo abito scintillante, e la maggior parte dei suoi fan l’ha paragonata a Cenerentola, soprattutto per le scarpe, che ricordano proprio quelle della famosa principessa Disney. Siete d’accordo anche voi?