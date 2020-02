Dua Lipa, Sanremo 2020: il nome vero, quanti anni ha e tutte le curiosità

Sanremo 2020, l’ospite internazionale della quarta serata è Dua Lipa: qual è il suo nome vero, quanti anni ha e quali sono le sue origini? Ecco cosa sappiamo.

Tra gli ospiti che animeranno il Festival di Sanremo 2020 nella quarta e penultima serata della kermesse sanremese, troviamo anche Dua Lipa. Ospite internazionale pazzesco, un vero e proprio “colpaccio” fatto da Amadeus. Sul suo conto però, soprattutto qua in Italia, si sa poco. Ecco allora che cercheremo di rispondere a tutte le domande più interessanti sul suo conto come quale sia il suo nome vero, quanti anni ha e come è diventata così famosa.

Quanti anni ha e come ha esordito nella musica

Classe 1995, Dua Lipa è giovanissima. La sua età è di soli 25 anni, ma nonostante questo si è fatta largo rapidamente nel mondo dello spettacolo. Oggi è infatti una modella e cantautrice britannica di origini kosovare e albanesi. Inizia infatti a cantare quando ha 14 anni e fa un po’ di cover su YouTube, come tanti altri giovani aspiranti cantanti. Viene però rapidamente scoperta, la sua voce è pazzesca e nel 2015 entra nella famiglia Warner Music, firmando un contratto con loro. Esce così il primo singolo, Be The One e il successo è planetario. Nel 2018 pubblica insieme a Calvin Harris il brano One Kiss e quando torna a cantare nel 2019 con i singoli Don’t Start Now e Physical. È giovane, vero, ma ha ottenuto tantissimi premi musicali: due Grammy nel 2019, tre BRIT Awards e due MTV Europe Music Awards.

Quali sono le origini della cantante, dove è nata?

Per quanto riguarda le sue origini, Dua Lipa nasce a Londra, ma da genitori albanesi, originari del Kosovo. Torna poi nella sua terra d’origine nel 2006 insieme alla famiglia e frequenta la scuola privata Mileniumi i Tretë di Pristina. Dukagjin Lipa, il padre della cantante, è un cantante anche lui ed è anche stato il suo mentore.

Qual è il nome vero di Dua Lipa?

Il nome Dua Lipa invece, sappiatelo, non è un nome d’arte. La giovane cantante si chiama proprio così. Il nome quando era giovane le ha creato qualche imbarazzo, perché significa amore, ma oggi che è diventata famosa ha deciso di sfruttare questa particolarità proprio perché è già un nome talmente particolare che non ha bisogno di un nome d’arte!