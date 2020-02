Sanremo 2020, Elodie infiamma l’Ariston: scollatura profondissima, impossibile guardare altrove; ecco il look della cantante.

Una serata ricca di emozioni, quella di questa sera del Festival di Sanremo 2020. Si tratta della quarte e penultima serata per la settantesima edizione della kermesse canora più amata del nostro Paese. Una puntata che si è aperta con l’annuncio del vincitore della categoria Nuove Proposte: è stato Leo Gassmann a trionfare nella sezione giovani. Dopo la consegna del premio, al via le esibizioni dei 24 Big in gara. Tra questi c’è anche Elodie, l’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, che sul palco dell’Ariston ha interpretato il suo brano Andromeda. Ma, oltre alla sua meravigliosa voce, è stato il suo look a colpire tutti. Elodie ha indossato un miniabito nero che ha letteralmente fatto impazzire tutti. Sui social, migliaia di commenti per il look della cantante. Che ha sfoggiato una scollatura mozzafiato. Ma c’è anche un altro dettaglio che non è passato inosservato.Diamo un’occhiata.

Sanremo 2020, Elodie infiamma l’Ariston: scollatura profondissima, ma un altro dettaglio colpisce

A Sanremo, si sa, gli occhi sono tutti puntati sugli abiti che le donne scelgono per il loro ingresso sul palco dell’Arirston. A scatenare il web questa sera ci ha pensato la bellissima Elodie. L’ex concorrente di Amici, attuale fidanzata di Marracash, ha letteralmente fatto impazzire i fan con l’abito scelto per questa sera. Un abito corto, con lo scollo a cuore decisamente profondo, che lascia poco spazio all’immaginazione. Ma oltre alla notevole scollatura, c’è un altro dettaglio nel look di Elodie che cattura l’attenzione. Scopritelo con i vostri occhi:

Ebbene si, a rendere il look di Elodie ancora più ‘audace’ ci pensano i sandali ‘alla schiava’. Un outfit che ha letteralmente mandato in tilt i telespettatori. Sui social, in particolare su Twitter, una pioggia di complimenti per la cantante, seguiti dall’hashtag #Sanremo2020. Non sappiamo in che posizione si classificherà il brano Andromeda, ma per quanto riguarda il look, Elodie è senza dubbio sul podio! E voi, cosa ne pensate dell’abito scelto da Elodie per questa sera?