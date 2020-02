La figlia di Gianna Nannini è arrivata nella vita della cantante della compagna Carla quando lei aveva 54 anni. Cosa sappiamo.

La cantante Gianna Nannini sarà ospite questa sera, venerdì 7 febbraio 2020 al Festival di Sanremo 2020. La donna è una cantante straordinaria che ha all’attivo moltissimi album e canzoni di successo infinite. Questa sera è stata invitata sul palco del Teatro Ariston e la sua figura, così emblematica nel mondo del rock italiano, sarà sicuramente bellissima da vedere. Sulla Nannini si sa praticamente tutto e, anche noi, più volte abbiamo parlato di lei e della sua poliedrica personalità e delle sue doti canore. Sappiamo quando ha iniziato, chi è la sua compagna e anche che ha una figlia. Però forse non tutti si ricorderanno come si chiama.

Come si chiama la figlia di Gianna Nannini?

La figlia di Gianna Nannini, che lo ricordiamo è nata il 14 giugno del 1956 a Siena, si chiama Penelope. La donna è legata alla sua compagna di una vita Carla nonostante si definisca pansessuale. Di Carla non si sa praticamente nulla, nemmeno il lavoro. La donna infatti è sempre rimasta nell’ombra proprio per preservare la sua vita privata. La bambini è nata dopo tre dolorosi aborti della Nannini, Penelope è nata infatti nel 2010 quando Gianna aveva 54 anni e il nome è stato scelto proprio perché la piccola si è fatta attendere a lungo e così è stata chiamata Penelope proprio per ricordare la lunga attesa di Ulisse.

Dove vive Gianna con la moglie Carla e Penelope

La cantante, la moglie Carla e la figlia Penelope si sono trasferiti in Inghilterra, precisamente a Londra nel quartiere di Kensington per assicurare alla piccola un futuro tranquillo anche nella malaugurata ipotesi in cui dovesse succedere qualcosa a una delle due. Infatti a Londra i diritti delle coppie gay sono pari a quelle delle coppie etero.

L’incidente di Gianna Nannini

Di Gianna Nannini c’è un’altra cosa che forse non tutti sanno ossia il tragico incidente che l’ha vista coinvolta quando era solo una bambina. La cantante stava infatti aiutando nella pasticceria di famiglia quando le falangi del dito medio e dell’anulare le sono rimaste incastrate in un macchinario per i ricciarelli. La Nannini stessa ha raccontato a Che Tempo Che Fa, che ricorda solamente di aver lanciato un urlo terribile e di essere svenuta. La voce così roca pare che le sia venuta proprio dopo quelle grida di dolore lancinante che non osiamo nemmeno immaginare.

Gianna Nannini, Penelope e Carla vivono quindi a Londra, ma questa non è l’unica casa che possiede la rocker. Infatti ha una casa in un bosco a Piacenza e anche un’azienda agricola a Certosa di Belriguardo con tanto di villa e scuderia.