L’Isola dei Famosi 2020 sta per tornare con una nuova edizione: è stato annunciato dal settimanale Oggi l’inviato speciale del famoso programma. Ecco di chi si tratta.

Manca ancora un po’ all’inizio del famoso reality L’Isola dei Famosi 2020. Pochi giorni fa è stato annunciato che Alessia Marcuzzi, colei che ha preso in mano le redini del programma per cinque anni di seguito, non tornerà alla conduzione. Si è trattato di un addio davvero inaspettato: con un comunicato ufficiale Mediaset meno di una settimana fa annunciò che per la presentatrice ci sono altri progetti televisivi. Sembrerebbe che i vertici della rete abbiano deciso di dare il reality in mano ad Ilary Blasi, pronta a tornare alla conduzione dopo l’addio al Grande Fratello VIP. Ma chi la affiancherà ricoprendo il ruolo di inviato speciale? Il settimanale Oggi lancia l’indiscrezione!

Isola dei Famosi 2020, annunciato l’inviato dall’Honduras: è un volto famoso nel reality

In attesa di avere conferme, il settimanale Oggi fa sapere che l’inviato speciale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi sarà Alvin! Il conduttore potrebbe tornare dunque in Honduras per manovrare le prove e gestire i concorrenti de L’Isola durante le dirette televisive. La rivista scrive: “Sarà Ilary Blasi la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo la scelta di Alessia Marcuzzi di lasciare il programma. A farle da spalla in Honduras sarà l’amico Alvin”.

I nomi dei partecipanti della prossima edizione non sono ancora stati resi noti ma il settimanale Spy qualche giorno fa ha avanzato alcune ipotesi: potrebbero sbarcare nel reality il conduttore radiofonico Marco Baldini, oppure Alessandra Mussolini ed ancora Alessia Macari, la vincitrice di una scorsa edizione del Grande Fratello VIP. I fan del programma restano in attesa di ufficialità: la curiosità è davvero tanta!