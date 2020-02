Sanremo 2020, lo sfogo di Achille Lauro: “Sono diventato una signorina”

Sanremo 2020, lo sfogo social di Achille Lauro in merito alle sue scelte stilistiche e personali: “Sono diventato una signorina”

Grande protagonista di questo 70 esimo Festival di Sanremo è certamente Achille Lauro che con la sua prima esibizione di martedì ha letteralmente infiammato il web, che da giorni non parla d’altro. L’artista si è presentato sul palco dell’Ariston la prima sera con un mantello in velluto nero e inserti gotici in oro. Mantello che è stato prontamente lanciato in aria per dar spazio ad un body con bermuda interamente di strass su base nude, creato dall’art director di Gucci: Alessandro Michele. Se da molti è stato trovato fuori luogo, per il dress code del Festival, per altri è stato geniale. Ma come sempre, in questi casi, la questione è soggettiva. Certo è che il cantante ha voluto spiegare i motivi di tale scelta, spiegandolo attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram Ufficiale, in cui scrive: “San Francesco. La celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà.” Ma non è l’unica dichiarazione importante del cantante Romano, infatti, c’è un passaggio fondamentale, da lui stesso espresso, che può aiutare i fan a capire le sue decisioni musicali e stilistiche.

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, nelle scorse ore si è esibito nuovamente sul palco dell’Ariston, stavolta per la serata dei duetti, in cui ha scelto di essere affiancato da una delle voci più belle e apprezzate del panorama musicale Italiano: Annalisa. Achille e la Scarrone hanno deciso di esibirsi in uno dei brani più celebri di Mia Martini: ‘Gli Uomini non Cambiano’, incantando il pubblico. Stavolta il cantante è salito sul palco vestito da David Bowie in Life on Mars, con uno smoking verde smeraldo lucido, capelli arancio e trucco sui toni dell’azzurro. Dedicando alla canzone di Mia Martini tutta la delicatezza possibile. Oltretutto il cantante ha voluto ribadire la sua posizione in merito alla società attuale, sottolineando un concetto del suo libro ‘Sono io Amleto’: “Cinquantenni disgustosi, maschi omofobi. Ho avuto a che fare per anni con ‘sta gente volgare per via dei miei giri. Sono cresciuto con ‘sto schifo. Anche gli ambienti trap mi suscitano un certo disagio: l’aria densa di finto testosterone, il linguaggio tribale costruito, anaffettivo nei confronti del femminile e in generale l’immagine di donna oggetto con cui sono cresciuto. Sono allergico ai modi maschili, ignoranti con cui sono cresciuto. Allora indossare capi di abbigliamento femminili, oltre che il trucco, la confusione di generi è il mio modo di dissentire e ribadire il mio anarchismo, di rifiutare le convenzioni da cui poi si genera discriminazione e violenza. Sono fatto così mi metto quel che voglio e mi piace: la pelliccia, la pochette, gli occhiali glitterati sono da femmina?

Allora sono una femmina. Tutto qui? Io voglio essere mortalmente contagiato dalla femminilità, che per me significa delicatezza, eleganza, candore. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma che ti è successo? Io rispondo che sono diventato una signorina“.