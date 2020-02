Sanremo 2020, Barbara D’Urso dice la sua: “Noi votiamo lui!”, chi è il suo preferito tra i Big del Festival.

Ieri sera, 6 febbraio 2020, è andata in onda una nuova ricchissima serata del Festival di Sanremo 2020. È stata la serata delle cover e dei duetti, durante la quale i 24 big si sono esibiti, accompagnati da 24 artisti, in alcuni tra i brani più amati della storia di Sanremo. Una serata, anche questa, seguitissima e commentatissima sui social. Tra i milioni di telespettatori del Festival, ieri, c’era anche lei, Barbara D’Urso. La conduttrice ama tenersi in contatto con i followers attraverso il suo profilo Instagram e, ieri sera, nelle sue stories sono apparse alcune immagini dello spettacolo sull’Ariston. Ma è stato un artista in particolare ad aver colpito la D’Urso, che rivela a tutti: “Noi votiamo lui.” Di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Sanremo 2020, Barbara D’Urso svela il suo preferito: è Achille Lauro

Anche Barbara D’Urso ha seguito la terza serata del Festival di Sanremo 2020. La serata dei duetti, in cui si sono celebrati i 70 anni della kermesse canora più amata di Italia. I 24 big hanno dato vita a cover originali ed emozionanti. Ma chi è stato il preferito di Barbara D’Urso? È stata proprio lei a rivelarlo, attraverso alcune stories postate sul suo Instagram. Date un’occhiata:

Eh si, proprio così! Barbara D’Urso è pazza di Achille Lauro, che definisce ‘genio’. Il cantante, per la sua cover di Gli uomini non cambiano, ha scelto di farsi affiancare da Annalisa, ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Un’esibizione notevole, come notevole è stato il look scelto da Achille per la performance: il cantante si è travestito da Ziggy Sturdust, uno dei tanti alter ego di David Bowie. “Anima ribelle, simbolo di assoluta libertà artistica espressiva e sessuale e di una mascolinità non tossica”, scrive Lauro su Instagram, descrivendo la sua scelta. Una scelta che, a quanto pare, ha convinto la D’Urso:

“Noi votiamo Achille”, scrive la D’Urso, rivelando al pubblico di Instagram il suo preferito! La serata delle cover, però, è stata vinta da Tosca, che ha interpretato Piazza Grande, accompagnata da Silvia Perez Cruz. Ma chi sarà il vincitore assoluto di Sanremo 2020? Manca solo un giorno per scoprirlo! Stai tuned!