Sanremo 2020, chi era l’uomo accanto a Ronaldo? Scopriamolo insieme

Durante la terza serata del Festival di Sanremo molti degli occhi sono stati puntati, oltre che sui cantanti in gara, sulla bellissima Georgina Rodriguez, che ha accompagnato Amadeus alla conduzione del Festival e sul compagno Cristiano Ronaldo. La prima punta e fuoriclasse della Juventus era infatti presente al Teatro Ariston per sostenere la bellissima consorte. Non sono mancati ovviamente i siparietti simpatici tra il conduttore, apertamente tifoso Interista e il calciatore della Juve. Ma una domanda che è sorta spontanea a molti è circa la figura al fianco di Cristiano Ronaldo, parliamo di un uomo che per tutta la serata è stato seduto in prima fila con l’ex campione del Real e con cui c’era una visibile complicità. Chi è questo misterioso uomo che ha accompagnato Ronaldo e la consorte al Festival? Scopriamolo insieme…

Essere un campione e un fuoriclasse non deve essere sempre facile e Ronaldo lo saprà bene. Spesso gli uomini come lui devono avere un occhio di riguardo anche nelle amicizie. Ronaldo non appare spesso in compagnia di amici, quanto invece siamo abituato a vederlo con la compagna Georgina e i 4 figli. Eppure non sono passati inosservati gli sguardi complici e le risate scambiate con l’uomo seduto in prima fila con lui ieri sera all’Ariston. L’uomo in questione è un’ex giocatore e amico di sempre del campione portoghese. Si tratta di Miguel Paixão! I due si sono conosciuti anni addietro, quando entrambi giocavano nello Sporting Lisbona. Da allora la loro amicizia si è consolidata sempre più. Ai tempi della loro esperienza allo Sporting Lisbona oltre a condividere il campo, condividevano anche la stanza in ritiro. Miguel non ha avuto lo stesso successo e fama dell’amico di sempre, ma questo non li ha divisi, anzi, li ha uniti ancor di più.

Paixão è uno dei più grandi sostenitori di Ronaldo, come si può notare anche sul suo profilo social, ed è uno degli ideatori del Museo di Ronaldo sito a Madeira. Che dire, pare proprio che la loro sia una bellissima amicizia, che va avanti da molti anni!