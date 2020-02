Sanremo 2020, classifica terza puntata: vincitore della serata cover

Sanremo 2020, ecco la classifica della terza puntata del Festival: scopriamo insieme chi è stato il vincitore della serata dedicata alle cover

A poche ore dalla fine della messa in onda della terza puntata del Festival della Canzone Italiana, scopriamo insieme qualcosa in più sulle canzoni in gara e sugli artisti che le hanno interpretate. La terza serata del Festival, come ogni anno, è dedicata ai duetti tra i cantanti in gara e gli ospiti, che li aiutano nell’esecuzione dei brani che nel corso delle edizioni hanno fatto la storia di Sanremo. I duetti sono scelti in base alla canzone che si decide di portare in gara e a quelle che sono le proprie attitudini personali. La serata di ieri è stata molto movimentata, non solo grazie a queste splendide esibizioni, ma anche per l’esibizione di Roberto Benigni, che per 40 minuti ha intrattenuto il pubblico del Teatro Ariston e quello televisivo in un monologo sul canto dei cantici della Bibbia. I duetti sono stati presentati dall’apprezzatissimo conduttore Amadeus e dalle due donne che ieri lo hanno accompagnato per tutta la serata: Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo e Alketa Vejsiu, presentatrice tv. Entrambe bellissime e solari hanno contribuito ad animare il palco dell’Ariston. Ma adesso scopriamo insieme chi è stato il duetto vincente di questa terza puntata e la classifica.

Sanremo 2020, classifica terza puntata: vincitore delle cover

In questa terza puntata sono state molte le cover che hanno riscosso successo, specialmente sul web. Come dargli torto? I concorrenti in gara hanno scelto di esibirsi in brani che hanno fatto la storia della musica italiana, facendosi accompagnare da artisti di un certo spessore e cercando di dare un’impronta personale ai testi. La vincitrice di questa terza puntata è stata Tosca, che in coppia con Silvia Perez Cruz si è cimentata in un grande classico di Lucio Dalla ‘Piazza Grande’. Esibizione che ha incantato il pubblico e che le è valsa il primo posto, ma ora vediamo la classifica generale:

1. Tosca con Silvia Perez Cruz – Piazza Grande

2. Piero Pelù – Cuore matto

3. Pinguini Tattici Nucleari – Settanta volte

4. Anastasio con P.F.M. – Spalle al muro

5. Diodato con Nina Zilli – 24000 baci

6. Le Vibrazioni con Canova – Un’emozione da poco

7. Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto – Se me lo dicevi prima

8. Francesco Gabbani – L’italiano

9. Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista – Luce

10. Marco Masini con Arisa – Vacanze romane

11. Raphael Gualazzi con Simona Molinari – E se domani

12. Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa

13. Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950

14. Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita

15. Michele Zarrillo con Fausto Leali – Deborah

16. Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano

17. Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – Si può dare di più

18. Giordana Angi con SOLIS String Quartet – La nevicata del ’56

19. Elodie con Aeham Ahmad – Adesso tu

20. Alberto Urso con Ornella Vanoni – La voce del silenzio

21. Junior Cally con i Viito – Vado al massimo

22. Riki con Ana Mena – L’edera

23. Elettra Lamborghini con MYSS KETA – Non succederà più

24. Bugo e Morgan – Canzone per te

Non ci resta che aspettare questa sera per scoprire l’andamento della classifica generale, in vista del gran finale di domani sera.