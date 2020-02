Sanremo 2020, quanto costa il collier indossato da Georgina Rodriguez sul palco dell’Ariston.

Ieri sera, 7 febbraio, è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2020. Ennesimo successo per Amadeus: 54,5 % di share per la serata dedicata ai duetti e alle cover sanremesi. Una serata durante cui il conduttore è stato affiancato da due bellissime donne: Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. In prima fila in platea, ad ammirare quest’ultima, c’era il suo fidanzato, il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo, che ha regalato la sua maglia al conduttore Amadeus. Ma ieri sera, Cristiano ha dovuto ‘dividere’ la sua bellissima compagna con milioni di telespettatori. Georgina, infatti, ha incantato tutti con il look scelto per la sua serata sul palco dell’Ariston. Il primo abito che ha indossato ha infiammato il pubblico: aderente al punto giusto e con una scollatura più che notevole. Ma, a colpire tutti, è stato un altro particolare: il vistoso collier che impreziosiva la scollatura. Scopriamo di più sui gioielli indossati dalla Rodriguez durante la serata di ieri del Festival di Sanremo 2020.

Sanremo 2020, quanto costa il collier indossato da Georgina Rodriguez sul Palco dell’Ariston

Oltre ad essere uno dei calciatori più forti di sempre, Cristiano Rondaldo è anche uno degli uomini più invidiati. La sua Georgina Rodriguez ha incantato tutti, ieri, con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Gli abiti scelti dalla spagnola hanno messo in evidenza il suo fisico scultoreo, che ha lasciato tutti senza fiato. Ma a colpire tutti è stato un altro dettaglio del look della Rodriguez. Si tratta della meravigliosa collana, che spiccava sulla scollatura di Georgina. Si tratta di un vistoso collier di Pasquale Bruni, noto brand di alta gioielleria, molto utilizzato dalle donne dello spettacolo per eventi di grande importanza, come il Festival di Sanremo. Georgina Rodriguez è ambassador del marchio. Il collier fa parte della collezione Godness Garden di Pasquale Bruni. Ecco una stories apparsa sulla pagina ufficiale del brand:

La collana è caratterizzata da fiori in oro bianco e giallo ricoperti di diamanti e da un pendente a goccia color rosa.In tanti, sui social, si sono chiesti quanto costasse il collier. Non conosciamo il prezzo preciso, ma dando un’occhiata al sito del marchio, si può notare come anche le più semplici catenine con ciondolo si aggirino sui 2 mila euro. Il valore del collier indossato da Georgina supererà di gran lunga questa cifra. E a voi, è piaciuto il look della meravigliosa compagna di Ronaldo?