Sanremo 2020 Nuove Proposte: il vincitore dei giovani è proprio lui

Sanremo 2020 Nuove Proposte: ecco il nome del vincitore dei giovani; è proprio lui.

Questa sera, 7 gennaio 2020, è in onda la penultima serata del Festival di Sanremo 2020. Una serata ricca di ospiti e colpi di scena. I 24 Big si sono esibiti nuovamente, riproponendo il brano in gara, dopo la meravigliosa serata dedicata ai duetti e alle cover. Ma, questa sera, è fondamentale soprattutto per le Nuove Proposte. È proprio durante la diretta di stasera che si è scoperto infatti chi tra i quattro semifinalisti ha vinto il primo premio. La gara tra i giovani si è svolta in due manches: nella prima si sono sfidati Tecla Insolia e Marco Sentieri, e a spuntarla è stata Tecla. Il secondo duello ha visto scontrarsi Leo Gassman e Fasma e ha visto la vittoria del primo. Alla finalissima, quindi, si sono sfidati Tecla Insolia e Leo Gassmann. Ed ecco chi ha trionfato nella categoria Nuove Proposte di Sanremo Giovani, sommando i voti delle tre giurie: demoscopica, sala stampa e televoto.

Sanremo 2020 Nuove Proposte: il vincitore dei giovani è Leo Gassmann

La quarta e penultima puntata di Sanremo 2020 si è aperta con la gara dei giovani. Due sfide, per decretare i due super finalisti delle Nuove Proposte. Ad accedere alla finalissima sono stati Tecla e Leo Gassmann. Dopo i due ‘duelli’, i super finalisti hanno atteso il verdetto. Un nuovo televoto è stato aperto, e per circa un quarto d’ora i telespettatori hanno potuto scegliere il preferito. Quale brano tra “Otto marzo” di Tecla Insolia e “Vai bene così” di Leo Gassmann ha convinto maggiormente pubblico e giuria? Con il 52,5 % dei voti a trionfare nella categoria Nuove Proposte della settantesima edizione del Festival di Sanremo è Leo Gassmann, figlio del noto attore Alessandro.

Altri due prestigiosi premi sono stati consegnati a due concorrenti delle Nuove proposte. Il premio della Critica ‘Mia Martini’ è stato assegnato a Eugenio in via di Gioia, mentre il premio ‘Lucio Dalla’ va a Tecla.