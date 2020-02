Sanremo 2020, quali sono stati gli ascolti Auditel del Festival: quante persone hanno seguito la terza serata dedicata ai duetti

Questa 70 esima edizione del Festival della Canzone Italiana, sta riscuotendo un enorme successo. Per la prima volta condotto da Amedeo Umberto Rita Sebastiani, un arte Amadeus, si sta dimostrando un vero e proprio successo, battendo molti record sin dalla prima serata. Record di ascolti e di commenti sui social, che stanno letteralmente scoppiando, perché si sa: Sanremo è Sanremo! Festival che incarna una delle tradizioni per eccellenza della cultura Italiana e che nelle ultime edizioni sta ritrovando il vecchio splendore, diventando sempre più seguito ed amato. Complici le strategie di conduzione di Amadeus le prime tre serate hanno riscosso un successo davvero senza pari. Andiamo a scoprire insieme quali sono stati gli ascolti auditel di queste prime tre serate…

Sanremo, ascolti Auditel: quante persone hanno seguito la terza serata

Ieri sera, è stata particolarmente movimentata e ricca, grazie non solo ai 24 duetti che hanno incantato il pubblico, riportandoli indietro nel tempo, ma anche grazie ai super ospiti che hanno calcato il palco. In primis le due splendide accompagnatrici scelte dal conduttore per accompagnarlo durante tutta la serata: Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. Poi abbiamo visto sul palco dell’Ariston sette splendide cantanti che hanno fatto la storia della musica Italiana, presenti per promuovere il loro concerto evento il cui ricavato andrà interamente in beneficenza a delle associazioni contro la violenza sulle donne, stiamo parlando di: Emma, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, Laura Pausini, Elisa e Giorgia. Segue poi il simpatico siparietto tra Amadeus e il compagno di Georgina, Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila per sostenerla. E tra un duetto e l’altro abbiamo ascoltato la splendida voce di Lewis Capaldi, il monologo religioso di Roberto Benigni, la voce, la grinta e la gioia di Mika e ovviamente Tiziano Ferro, che accompagnerà Amadeus in tutte le serate. Scopriamo quali sono stati i dati Auditel di queste prime tre serate:

Prima serata: con una media di 10 milioni e 58 mila spettatori, si aggiudica il 52,2% di share classificandosi la prima serata più vista dal 2005. Con un picco registrato intorno alle 00:27, durante l’arrivo di Emma a piazza Colombo e un picco registrato durante il monologo di Rula Jebreal che ha registrato il 59% di Share. Seconda serata: con una media di 9 milioni e 693 mila spettatori, è stata la seconda serata più lunga del Festival dal 1988, registrando una media del 53,3 % di Share. Con un picco registrato intorno alle 21:48 durante lo sketch tra Amadeus e Fiorello. Terza serata: con una media del 54,5% di share, ha battuto la terza serata dello scorso anno che si aggiudicò un 46,7% di share.

Attendiamo con ansia questa sera per scoprire le classifiche generali.