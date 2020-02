Sanremo, Johnny Dorelli ha un problema di salute e non sarà presente all’Ariston: Amadeus fa chiarezza sulla situazione del cantante, ecco le sue parole.

La settantesima edizione del Festival di Sanremo sta avendo un successo incredibile. Ascolti record hanno premiato il lavoro di Amadeus e della sua squadra, che nelle prime tre serate ha dato davvero il massimo. Tantissime le sorprese, ma soprattutto gli ospiti importanti che si sono presentati sul palco dell’Ariston tenendo compagnia al pubblico. Fiorello ha dato vita ad alcuni siparietti incredibili, come quello in cui ha parlato al telefono in diretta con Maria De Filippi, o anche il momento della partita a tennis sul palco con il campione Novak Djokovic. Ma non sono mancate le emozioni, come le lacrime di Tiziano Ferro mentre cantava ‘Almeno tu nell’Universo’, o ancora le parole da brividi di Rula Jebreal, che con il suo monologo ha fatto commuovere tutto il teatro. Tra i tanti ospiti importanti, però, avrebbe dovuto esserci anche Johnny Dorelli. Il cantante, nonché attore e conduttore di successo, a quanto pare non sarà presente, a causa di un problema di salute. E’ Amadeus a fare chiarezza sulla vicenda: ecco le sue parole.

Sanremo, Johnny Dorelli non ci sarà per un problema di salute: ecco le parole di Amadeus

Mancano solo due puntate alla fine della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera ci sarà l’elezione del vincitore del circuito ‘Nuove Proposte’, con 4 semifinalisti a giocarsi il premio finale. Domani, invece, terminerà la gara dei ‘Big’ e con essa l’intera kermesse. Tantissimi gli ospiti previsti per le ultime due serate, ma a quanto pare uno di loro potrebbe non esserci. Stiamo parlando di Johnny Dorelli, che è stato fermato da un problema di salute. Amadeus in conferenza stampa ha spiegato che il cantante avrebbe dovuto essere presente già martedì, ma lunedì lo ha chiamato dicendogli che non se la sentiva di esserci. “Gli ho detto di chiamarmi in qualsiasi momento se si fosse sentito meglio, perché gli avrei riservato uno spazio”, ha detto il conduttore del Festival, “Ma ad oggi non mi ha ancora chiamato”.

Non sappiamo, dunque, se Johnny Dorelli riuscirà a essere presente al Festival tra oggi e domani, ma a giudicare dalle parole di Amadeus, le possibilità sembrano davvero ridotte al minimo. Dorelli, lo ricordiamo, ha partecipato a ben nove edizioni di Sanremo, riuscendo a vincerne due di fila, evento molto raro tra i suoi colleghi. La sua presenza sarebbe una gioia per i fan del Festival, che sperano di vederlo sul palco dell’Ariston magari per la serata finale.