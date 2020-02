Cristiano Ronaldo, quanto costa l’orologio che indossava a Sanremo: un valore incredibile per un gioiello in ‘edizione limitata’

Anche se solo dalla platea, Cristiano Ronaldo è stato uno dei volti protagonisti della terza serata di Sanremo 2020. L’inquadratura delle telecamere puntava spesso su di lui, soprattutto quando Amadeus faceva certe allusioni al calcio, tra maglie dell’Inter e della Juventus. Georgina Rodriguez, la sua compagna, era sul palco ad accompagnare Amadeus nella conduzione. “C’è qualcuno nel pubblico, in prima fila, che tu conosci molto bene”, così il conduttore si rivolge a Georgina, e lei con ironia: “No, non è vero. Non lo conosco”. Così, ecco che tutti i riflettori puntano Cristiano Ronaldo seduto lì, accanto al figlio di Amadeus in poltrona, in prima fila. C’è un dettaglio che, in modo particolare, ha attirato l’attenzione dei telespettatori: parliamo dell’orologio che indossava.

L’orologio di Cristiano Ronaldo a Sanremo

Ha un look impeccabile. Cristiano Ronaldo sembra arrivato da un altro pianeta. Quando regala la sua maglia ad Amadeus, lui commenta così: “Ci sono campioni che appartengono al calcio e che sono amati da tutti”. Come sappiamo, il conduttore è tifoso dell’Inter ma ha accettato con grande entusiasmo il regalo del campione della Juventus. Come dicevamo, Cristiano aveva al polso un orologio che non poteva non attirare l’attenzione. Parliamo di un modello Franck Muller Geneve della gamma Caviar Tourbillon. Si tratta di una edizione limitata che, secondo quanto riporta The Sun, arriva a costare più di 2 milioni di euro. Cristiano Ronaldo se lo sarebbe regalato circa due anni fa. Un regalo importante, no?

Ma perché costa così tanto? Beh, come detto, si tratta di un’edizione limitata. Per cui, non ci sono tantissimi modelli come quello in giro. Inoltre, stando a quanto viene riportato, l’orologio sarebbe tempestato di diamanti. Ce ne sarebbero circa 424 incastonati lungo la cassa e alcuni di questi si trovano proprio all’interno dell’orologio. Ce ne sono anche sul cinturino e sono tutti di colore bianco e rosso rubino. In tutto, parliamo di 15.25 carati. Un vero e proprio gioiello che soltanto campioni come Cristiano possono permettersi. E’ un uomo fortunato, Ronaldo, non c’è che dire: anche perché, proprio negli ultimi giorni, proprio nel suo compleanno, Georgina Rodriguez gli ha regalato un’auto in occasione del suo compleanno.