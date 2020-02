Sanremo 2020, Tiziano Ferro chiede scusa al marito in diretta: “Amore scusa”, il motivo è incredibile; ecco cosa è accaduto sul Palco dell’Ariston.

Questa sera, 7 febbraio 2020, è in onda la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2020. Una serata ricca di ospiti e colpi di scena. Per iniziare, Amadeus dà il via alla gara delle Nuove Proposte, vinta da Leo Gassmann col brano Vai bene così. A seguire, le esibizioni dei 24 Big in gara in questa seguitissima settantesima edizione del Festival. Ma, tra un brano e l’altro, non potevano mancare le incursioni dei due grandissimi ospiti fissi di questa edizione: Fiorello e Tiziano Ferro. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, tutti attendevano con ansia l’ingresso dei due sul palco dell’Ariston. Ma Fiorello e Tiziano sono apparsi più affiatati che mai: scambi di battute, il duetto di ‘Finalmente tu’ e, infine, persino un bacio! Proprio così, un bacio sulle labbra. Che ha fatto preoccupare Tiziano! A tal punto che ha voluto chiedere scusa al marito Victor, direttamente dal palco dell’Ariston! Ecco cosa è accaduto durante la quarta serata di Sanremo 2020.

Fiorello e Tiziano Ferro, pace fatta. Con tanto di bacio! Si, perché se i due grandi protagonisti di Sanremo 2020 avevano già messo a tacere le polemiche con un post sui social, la conferma dell’armonia è arrivata questa sera in diretta. Il comico siciliano e Tiziano hanno condiviso il palco in allegria, tra gag, canzoni e…un bacio sulle labbra! Proprio così! Fiorello lascia senza parole il cantante, che esclama: “Non dirmi che l’hai fatto Fiorello! Io divorzio, avevamo detto a un centimetro!”. Una scena davvero esilarante, “Ciao Victor!”, aggiunge Fiorello, salutando il marito di Tiziano Ferro. Che ha voluto scusarsi per il gesto ‘bollente’: “Amore scusa , è colpa di Fiorello!”. A quanto pare, infatti, i due si erano accordati per ‘fermarsi’ a un centimetro dalle labbra. Ma Fiorello ha agito diversamente! Ecco il momento del bacio improvviso sul Palco dell’Ariston:

Un momento decisamente unico, che ha fatto sorridere il pubblico dell’Ariston e i tanti telespettatori di Sanremo 2020. Il video del bacio è già diventato virale sui social e la reazione di Tiziano ha divertito davvero tutti. Ma come l’avrà presa Victor? Sarà stato geloso del bacio che Fiore ha strappato al suo Tiziano? In attesa delle prossime news, continuiamo a seguire la diretta di Sanremo. I colpi di scena non sono finiti!