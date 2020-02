Selvaggia Roma si è mostrata su Instagram mentre è in vasca da bagno: l’ex di Temptation Island prova a coprirsi a stento con le mani. I social sono letteralmente in tilt.

Selvaggia Roma negli ultimi giorni è al centro del gossip per alcune affermazioni fatte sul Coronavirus e sulla popolazione cinese: l’abbiamo vista anche nello studio di Pomeriggio Cinque per difendersi. L’ex concorrente di Temptation Island, programma a cui ha preso parte insieme al suo ex Francesco Chiofalo, ha un successo smisurato soprattutto sui social: l’influencer si mette spesso in mostra con pose sensuali e parti del corpo scoperte. E’ solita condividere scatti che lasciano i suoi fan senza fiato: poche ore fa tramite le sue Instagram story si è mostrata senza veli. A coprire i suoi ‘bei averi’ sono le sue mani: diamo un’occhiata!

Selvaggia Roma in vasca da bagno, prova a coprirsi a stento: Instagram in delirio

Dalla sua partecipazione a Temptation Island ne è passato di tempo e Selvaggia Roma diventa sempre più bella! Il suo profilo Instagram conta migliaia di follower che ogni giorno vengono deliziati da scatti e IG story davvero sorprendenti. Poche ore fa Selvaggia si è mostrata in vasca da bagno senza alcun velo: riesce a stento a coprirsi con le mani! La ripresa pubblicata nelle sue Instagram story è diventata esageratamente bollente! Diamo un’occhiata:

La web influencer è appassionata di fitness e per questo motivo vanta un fisico davvero pazzesco: il boom di followers sono seguiti alla partecipazione di Temptation Island insieme al suo ‘lenticchio’, ex fidanzato. Era in coppia con Francesco Chiofalo: la loro storia appassionò tutti ma terminò poco dopo la fine del programma. Ricorderanno tutti il loro confronto nello studio di Maria De Filippi, a Uomini e Donne!